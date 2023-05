di Marco De Martino

SALERNO – In attesa del summit tra Danilo Iervolino, Morgan De Sanctis e Paulo Sousa per mettere nero su bianco la strategia per la creazione della Salernitana 2023/2024, si inseguono già i primi rumors di mercato che riguardano il club granata. Il reparto nel quale i dirigenti della Salernitana dovranno intervenire in maniera massiccia sarà quasi certamente quello offensivo. In difesa ed a centrocampo, infatti, c’è già una buona base composta da calciatori giovani e di proprietà. Lovato, Daniliuc, Gyomber, Coulibaly, Bradaric, Maggiore, Mazzocchi, Kastanons, Bohinen e gli stessi Pirola e Vilhena, che andranno riscattati, sono elementi da cui la Salernitana potrà ripartire inserendo ovviamente qualche rinforzo di qualità. Per l’attacco invece bisognerà rifondare tutto il reparto, o quasi.

ATTACCO DA RIFARE Krysztof Piatek, autore di una buona stagione sul piano del rendimento ma non su quello realizzativo (solo 4 reti per il polacco), non verrà riscattato dall’Herta Berlino. Al contrario per Boulaye Dia, protagonista di una stagione super (15 gol e 6 assist), verrà esercitato il diritto di riscatto dal Villareal per 12 milioni di euro ma molto probabilmente verrà ceduto al miglior offerente. Segnato il destino sia per Bonazzoli che per Valencia: entrambi di proprietà verranno piazzati sul mercato. Il primo lascerà Salerno a titolo definitivo (ma servono almeno 4 milioni), il secondo verrà mandato in prestito per consentirgli di giocare con maggiore continuità.

GLI ITALIANI Coma sdoganato da alcuni tabloid inglesi, il sogno di De Sanctis e Iervolino è rappresentato da Gianluca Scamacca. La scorsa estate l’attaccante classe 1999 è passato dal Sassuolo al West Ham per 30 milioni di euro ma con gli Hammers ha giocato poco e segnato pochissimo, solo 3 centri in Premier, a causa di qualche infortunio di troppo. Ora la sua valutazione è scesa di qualche milione e la Salernitana è pronta ad offrire al club londinese 25 milioni di euro per ingaggiarlo a titolo definitivo. Come dichiarato dallo stesso Iervolino a Dazn, non esiste una trattativa ma un interesse che potrebbe concretizzarsi in qualcosa di più tra qualche settimana. Sarà difficilissimo ingaggiare Scamacca per tanti motivi: il romano dopo essere stato seguito da Inter, Milan e Juve appena un anno fa vorrebbe rientrare in Italia dalla porta principale, inoltre percepisce un ingaggio da top player che comunque la Salernitana potrebbe permettersi ma che, per la politica del tetto salariale auto-impostosi, difficilmente potrà versare al calciatore. Dalla sua il club granata ha però un argomento importante da proporre a Scamacca, quello di un ruolo da protagonista assoluto in una formazione che aspira a qualcosa di più di una semplice salvezza. Scamacca non è comunque l’unico potenziale obiettivo per il mercato della Salernitana. Piacciono altri due italiani, Andrea Pinamonti e Lorenzo Lucca, entrambi già seguiti in passato dai granata e reduci da una stagione piuttosto deludente. Il primo, arrivato al Sassuolo proprio per rimpiazzare Scamacca, ha realizzato solo 5 reti ed ha visto la sua valutazione abbassarsi da 20 a 15 milioni. La Salernitana potrebbe riprovarci, così come per Lucca che, dopo la parentesi poco felice in prestito all’Ajax (solo 2 gol in Eredivisie), rientrerà per fine prestito al Pisa. Il classe 2000 costa relativamente poco, 6 milioni, e potrebbe rappresentare un ottimo investimento.

OCCHIO ALLA LIGUE 1 C’è poi da attenzionare il mercato francese, dove il ds De Sanctis ha da tempo tracciato una corsia preferenziale ingaggiando un anno fa i vari Daniliuc, Bradaric e Sambia. Un vecchio obiettivo è rappresentato dal senegalese Habib Diallo del Strasburgo, autore quest’anno di un campionato eccezionale con ben 20 marcature in Ligue 1. Il compagno di nazionale di Dia costa 15 milioni ma la sua carta d’identità, 28 anni, non esalta Iervolino che preferirebbe la linea verde. In questa ottica c’è il talento Elye Wahi, astro nascente del calcio francese già seguito da diverse big europee tra cui il Milan. L’attaccante del Montpellier, autore di 17 reti finora in Ligue 1, è un classe 2003 e costa 25 milioni di euro. Un prezzo alto ma che, secondo gli scout di tutta Europa, rappresenta un ottimo affare per un elemento destinato a diventare una stella. La Salernitana potrebbe farci un pensierino.