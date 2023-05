Sta piovendo tanto anche sul Cilento. Le ultime 48 ore sono state caratterizzate da importanti rovesci a carattere temporalesco. Si sa, puntualmente ad ogni pioggia, puntualmente il territorio registra danni e disagi. Questa volta non ha fatto eccezione e sono tanti gli interventi da parte di enti comunali e non solo messi in campo fin dalla notte tra lunedì e martedì. Il sindaco di Pollica Stefano Pisani, già nella mattinata di ieri, ha reso noto la chiusura al traffico della Strada Provinciale 15 nel tratto compreso tra Cannicchio e Pollica Capoluogo».

Ulteriori smottamenti, con relativa difficoltà di transito, si sono registrati a Cannicchio alto, sulla Provinciale 48 tra Pioppi e Pollica, sulla Provinciale 267 tra Acciaroli e Pioppi e sulla SP che collega Galdo a San Giovanni di Stella Cilento. Tutte le strade sono state chiuse al transito fino a quando non si sono concluse le operazioni di sgombero, rese ancor più difficili dalle continui piogge. La situazione peggiore si è concretizzata ad Agropoli. Nei mesi scorsi, tanti sono stati gli allagamenti nella zona e la cittadinanza è sempre preoccupata, anche perché gli interventi di pulizia da parte degli organi competenti sono sempre più rari ed, evidentemente, poco efficaci.

Inascoltati gli appelli dei residenti che da tempo chiedono maggiori attenzioni. dove al maltempo si è anche aggiunta una serie di furti portati avanti proprio nella nottata scorsa quando pioveva copiosamente. Bottino del furto è un’auto contenente attrezzi da lavoro, sottratta da un’azienda, ed altra attrezzatura di un certo valore. Colpite un’azienda attiva nella lavorazione del vetro e una che si occupa del legno e della sua trasformazione. Insomma, nel mirino dei malviventi c’era queste attività. La situazione, in serata, è andata via via migliorando, ma anche per oggi l’allerta meteo della Protezione Civile regionale rimane per rovesci improvvisi, vento e allagamento dei tratti viari sui quali si consiglia massima attenzione.