SALERNO – All’undicesima finale scudetto della sua storia la Jomi Salerno conquista per la nona volta il titolo di campione d’Italia. Una fantastica Jomi ottiene il successo su Erice in gara 3 e manda in visibilio una Palumbo infuocata per l’ultimo atto della stagione. La vittoria premia la squadra allenata da Francesco Ancona dopo una stagione per ampi tratti condotta e poi chiusa da prima in classifica. Una stagioen non facile per il club salernitano capace però di ripartire dalla delusione della finale persa lo scorso anno contro Brixen e di tornare in vetta all’Italia. Il 53esimo scudetto della Serie A1 è, dunque, della Jomi Salerno. Le atlete di Francesco ancona riportano il titolo a casa e la Palumbo esplode letteralmente di gioia. “Sono contentissimo di aver regalato questo scudetto a Salerno che è una società che se lo merita, una città che se lo merita, una grande tifoseria, anche competente. Sono felice soprattutto per le ragazze che hanno faticato tanto, si sono messe al 100% a disposizione nonostante le nuove disposizioni, se lo meritavano questo traguardo. Tra mille difficoltà siamo riusciti ad arrivare fino in fondo – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Avevano difficoltà perché é ovvio che il peso e la responsabilità di far parte di una squadra come Salerno, che ha vinto tanti Scudetti, si fanno sempre sentire. È stato un anno difficile, anche con l’infortunio di Gomez. Non é stato facile. A chi dedico questa vittoria? Sono piú di dieci giorni che sto lontano da mio figlio: dedico la vittoria a lui perché mi manca tanto, ma anche a tutta la società che mi ha voluto qui. Sono contento per essere sono riuscito a centrare l’obiettivo per cui ero stato chiamato. Posso solo che ringraziare le ragazze perché è la mia prima esperienza nella pallamano con le donne, quindi non era facile per me, affrontavo una sfida e sono contento di averlo fatta nel migliore dei modi. Mi sento di aver dato tutto”. Grande soddisfazione per Cyrielle Lauretti Matos che oltrea vincere il suo settimo scudetto con la maglia della Jomi Salerno ha vinto anche il titolo di Mvp della finale scudetto. Nel frattempo, la società del presidente Pisapia sta preparando i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto con la squadra che sarà ricevuta e omaggiata nei prossimi giorni dal sindaco di Salerno, Enzo Napoli.