C’è un motivo di soddisfazione in ogni voce che si alza all’interno delle tre coalizioni in campo per le elezioni comunali di Campagna. «Abbiamo assistito ad un voto espresso in maniera molto particolare – ha commentato Pietro Magliano, tra i maggiori collaboratori di Attilio Busillo -. Si sono registrati tanti voti disgiunti, ma anche tanti voti espressi solo sulla candidatura a sindaco. Ed in entrambi i casi il consenso è andato ad Attilio Busillo, con una volontà popolare chiarissima, al di là delle coalizioni. Alla luce dei dati definitivi, sembra chiaro che nessuno dei due candidati al ballottaggio può avere la certezza di prevalere, anche perché le loro coalizioni sono più forti del richiamo elettorale dei singoli candidati a sindaco, quindi tutto è possibile. Noi siamo oggi una forza importante, dopo che gli elettori hanno visto in Busillo il possibile cambiamento». Tutto sommato una giudizio positivo, quello di Magliano, nonostante Busillo non acceda al ballottaggio. Scenario diverso quello che si disegna all’interno della coalizione di Biagio Luongo. «Ritengo che il risultato debba essere considerato soddisfacente – attacca Livio Moscato, tra i più votati nelle liste di Luongo -. L’esito del primo turno era prevedibile, impensabile che qualche candidato potesse strappare l’elezione se non al ballottaggio. Stupisce il risultato ottenuto da Attilio Busillo, ma in sede di analisi occorre riflettere su come il dissenso abbia preso un’unica direzione, appunto la strada che ha portato a votare Busillo. Questo ci dice, però, che c’è tanta gente che vuole cambiare, vedremo al ballottaggio come si orienteranno gli elettori. Ci saranno due diverse credibilità faccia a faccia, il mio auspicio è che, almeno per la parte a cui appartengo, si prosegua con rispetto ed educazione, puntando a sensibilizzare al voto ed alla partecipazione la popolazione». Sulla particolarità del voto espresso nelle urne di Campagna si è soffermato anche Luca D’Ambrosio, tra i più votati nelle liste a supporto di Pierfrancesco D’Ambrosio. «La particolarità del voto al primo turno è stata senza dubbio il voto di protesta espresso su Attilio Busillo – spiega D’Ambrosio -. Questo ha fatto abbassare il numero di consensi sugli altri due candidati, che alla vigilia erano dati ad un livello maggiore di consensi. La protesta è anche nella particolarità di ben 300 voti espressi solo sul candidato a sindaco, senza votare alcuna delle liste in campo. Ora è il tempo delle riflessioni, già avviate in queste prime ore, ognuno ha in campo un tesoretto costituito dai consensi raccolti al primo turno».

(eu.ve.)