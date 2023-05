di Eugenio Verdini

Risultati definitivi e dati ufficiali non modificano di un millimetro il risultato del primo turno, ma sono utili per piccoli aggiustamenti ed anche per definire gli scenari consiliari nel caso di vittoria dell’uno o dell’altro candidato al ballottaggio. Il 28 maggio, data fissata per il secondo turno elettorale per i Comuni che superano i 15.000 residenti, saranno faccia a faccia Pierfrancesco D’Ambrosio e Biagio Luongo. I dati ufficiali dicono che i due sono distanziati di mezzo punto percentuale e 54 schede a favore di D’Ambrosio, che alla fine può contare su un tesoretto di 3905 voti, pari al 37,22% delle schede votate. Il suo competitor, Biagio Luongo, ha messo insieme 3851 voti, pari al 36,71% delle schede. Come anticipato già nelle scorse ore, il terzo candidato, che non accede al ballottaggio, è forse quello che fa registrare il risultato più vistoso data la differenza tra le previsioni e il dato definitivo. Attilio Busillo, infatti, ha raggiunto 2735 voti, per il 26,07% dei consenso espressi. Interessante anche il confronto tra i voti al candidato sindaco ed i voti alle liste a supporto dei tre competitor per la poltrona di primo cittadino. La sorpresa potrebbe arrivare dalle proporzioni del divario, non certo dal registrare che Busillo ha raccolto più consensi delle sue liste, mentre D’Ambrosio e Luongo hanno incassato meno della somma sei candidati al consiglio che avevano nelle liste a supporto. Nessuna sorpresa, in sede di pronostico si era già verificato come le liste a supporto di Attilio Busillo fossero composte di molti giovani, che spesso hanno idee ed entusiasmo, non sempre capacità di calamitare il consenso. Diametralmente opposta la situazione di D’Ambrosio e Luongo, che al contrario potevano contare su liste più strutturate e con presenze che per esperienza e per capacità di penetrare capillarmente la comunità campagnese si presentavano meglio attrezzate per raccogliere il consenso. Tra i risultati particolarmente significativi, all’interno delle tre coalizioni in campo, spiccano alcuni nomi, tra conferme e sorprese. Nella coalizione di Attilio Busillo, il più votato è risultato Pietro Magliano, con 188 preferenze. E’ invece Barbara Granito la candidata più votata nella coalizione di Biagio Luongo, con ben 414 preferenze. Mister preferenza è invece Cosimo Tommasiello, candidato nella coalizione di Pierfrancesco D’Ambrosio, che ha messo insieme 516 preferenze. Con i risultati definitivi, è già possibile anche disegnare gli scenari consiliari secondo le diverse opzioni in favore di Luongo o D’Ambrosio. Nel caso il ballottaggio vedesse l’elezione di Biagio Luongo a sindaco di Campagna, il consiglio comunale sarebbe composto da Luongo, Barbara Granito, Raffaele Naimoli, Livio Moscato, Almerico Fontana, Adelfio Pierro, Michele Trotta, Remo Cubicciotti, Salvatore Luongo, Pietro Maglio, Giacomo Magliano, Pierfrancesco D’Ambrosio, Cosimo Tommasiello, Luca D’Ambrosio, Adele Amoruso, Liberato Naimoli, Attilio Busillo. Nel caso fosse eletto sindaco di Campagna Pierfrancesco D’Ambrosio, questa sarebbe la composizione del consiglio comunale: Pierfrancesco D’Ambrosio, Cosimo Tommasiello, Luca D’Ambrosio, Adele Amoruso, Liberato Naimoli, Maria Santoro, Giovanni Iuorio, Antonino D’Ambrosio, Cosimina D’Alessandro, Michele Cerrone, Mauro Rizzo, Biagio Luongo, Barbara Granito, Raffaele Naimoli, Livio Moscato, Almerico Fontana, Attilio Busillo.