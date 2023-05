“La Regione Campania ha consapevolezza che le Fonderie Pisano inquinano. Questo e’ importate perche’ da qui partono una serie di azioni che sorgeranno in futuro, anche per tutelare la salute dei cittadini a Salerno“. Cosi’ il consigliere regionale della Campania del M5s, Michele Cammarano a margine dell’interrogazione sulle emissioni delle Fonderie Pisano in Consiglio Regionale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/4363822/4363822/2023-05-17/campania-cammarano-m5s-regione-consapevole-che-fonderie-pisano-inquinano-video