di Mario Rinaldi

Francesco Morra, classe 1983, non ancora quarantenne, dopo la schiacciante vittoria ottenuta alle elezioni amministrative di ieri e l’altro ieri, si appresta a svolgere il suo secondo mandato consecutivo. Un filo conduttore tra passato, presente e futuro che si riannoda attraverso l’impegno istituzionale di un sindaco che ha sempre dichiarato il suo grande amore e attaccamento alla propria terra d’origine. Sindaco Morra, le sue prime impressioni a caldo dopo questo secondo trionfo elettorale. “Una grande emozione. Come se fosse la prima volta. Sento il dovere di ringraziare tutti i cittadini di Pellezzano, in particolar modo coloro che con il loro voto hanno espresso la loro preferenza per “Impegno Civico”. Ringrazio anche coloro che non ci hanno votato e che si sono recati alle urne adempiendo al loro dovere civico. Sarò il sindaco di tutti, come è giusto che sia. Ascolterò le istanze di tutti i miei concittadini per migliorare sempre di più il nostro territorio”.

Ha mai dubitato di questa vittoria?

“Il calore e l’affetto mostrato dalla mia gente nel corso di questa campagna elettorale mi ha fatto ben sperare sin dal primo momento. Si percepiva la loro presenza, sia durante i comizi elettorali ai quali hanno partecipato numerosi nonostante le avverse condizioni meteo, sia negli incontri privati, dove hanno mostrato tutto il loro sostegno per la nostra squadra”.

Una squadra costruita per vincere.

“Indubbiamente una squadra formata da tanti giovani ed esperti professionisti che hanno voluto mettere al servizio della comunità le proprie competenze per amministrare, ancora una volta, un territorio come Pellezzano in forte crescita ed espansione sotto tutti i punti di vista. Ringrazio uno ad uno coloro che hanno concesso la propria disponibilità per partecipare a questa nuova avventura. Sono sicuro che posso contare su una squadra unita e compatta per affrontare le sfide dell’immediato futuro”.

Ora dovrà formare la nuova squadra di Governo. Ha già in mente quale criterio adottare?

“Non penso sia il momento per poter parlare sin da subito della formazione della nuova Giunta. I criteri verranno scelti insieme agli altri candidati che hanno partecipato alla tornata elettorale. Ora è giusto concederci un momento di festa per poi metterci subito a lavoro per realizzare i punti indicati nel nostro programma elettorale, che è diretto nel solco tracciato dal lavoro eseguito nei precedenti cinque anni di governo. Nuove sfide ci attendono e siamo pronti ad affrontarle con entusiasmo, tenacia e grinta”.

La vogliamo salutare con un auspicio. Se ci fosse la possibilità di un terzo mandato elettorale, Morra cosa deciderebbe?

“L’ho dichiarato anche dal palco nell’ultimo comizio elettorale a Coperchia. Non me ne voglia nessuno, ma se dovesse passare la legge che consente di espletare il terzo mandato da sindaco, a meno di clamorosi ribaltoni, penso che scenderò ancora una volta in campo per la mia Pellezzano. Intanto, garantisco il massimo ed incondizionato impegno fino al termine di questo nuovo mandato. I nostri concittadini dovranno “sopportarci” e “supportarci” per altri 5 anni. A loro e solo a loro dobbiamo tutta la nostra gratitudine ed è per loro che spenderemo le nostre migliori energie per una Pellezzano che possa occupare posizioni sempre migliori nello scacchiere della Provincia di Salerno”. Una determinazione e un atteggiamento vincente che hanno permesso, quindi, a Morra e alla squadra di “Impegno Civico” di continuare in questa avventura.