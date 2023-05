di Fabio Setta

Il tricolore torna a Salerno. Per la nona volta nella sua storia la Jomi Salerno si laurea campione d’Italia. In una palestra Palumbo stracolma e, probabilmente inadeguata per ospitare un evento del genere, la squadra cara al presidente Pisapia si aggiudica Gara 3 contro Erice, completando la rimonta. Persa nettamente Gara 1 in Sicilia e vinta domenica Gara 2 di misura, Dalla Costa e compagne centrano il traguardo con una convincente prestazione di squadra. L’anno scorso il sogno si era infranto in gara 3 contro Brixen, quest’anno la Jomi Salerno ha dimostrato di essere la più forte, conquistando uno scudetto assolutamente meritato. La partenza della Jomi Salerno è stata a dir poco convincente. Intensa e determinata la squadra di coach Ancona si porta subito sul 2-0, grazie alle reti di Dalla Costa e Manojlovic. Erice, assorbito il colpo, si riorganizza e ritrova la parità a quota 4 al minuto numero otto con una rete di Hanna Storozhuk, e anche il primo vantaggio con l’ex di turno, la salernitana Antonella Coppola. È solo un attimo. La Jomi, cinica in attacco, sfrutta tutte le occasioni e allunga nuovamente sul 9-7, grazie alle reti di Manojlovic e Bajciova. Sbagliato il rigore del +3, le salernitane si ritrovano le siciliane a meno 1. L’Erice trascinato dalla Ekoh, sicuramente la migliore tra le siciliane, nonostante una marcatura personalizzata, resta in scia, fino al 25’, 10-9. La Jomi Salerno però non molla e con Stettler, Rossomando e Lauretti Matos conquista il massimo vantaggio sul +3, 12-9. Emozioni, parate e occasioni da una parte e dell’altra con Lauretti Matos che mette dentro il gol del 15-12 al termine di un primo tempo che si chiude con una grande parata di Daniela Pereira sulla conclusione della solita Ekoh. Un tiro di Dalla Costa che termina fuori apre la ripresa con Antonella Coppola che sfruttando una ripartenza mette dentro il gol del 15-13. La Jomi Salerno trova a +3 con Rossomando e dopo una parata di Pereira su Pugliara, trova il massimo vantaggio con una rete di Lauretti Matos prima e di Squizziato dopo volando a +5 sul 18-13, dopo neppure tre minuti della ripresa. Una partenza super che stordisce Erice che prova a reagire ma Pereira è straordinaria nel respingere il rigore di Storozhuk al 4’. Le siciliane sembrano accusare il colpo e al 5’ ancora Manojlovic batte il portiere ospite portando il punteggio sul 19-13. Il palo di Ekoh sembra un segnale negativo, così come la traversa di Pugliara per le siciliane mentre la Jomi non perdona e con Bajciova e Manojlovic allunga sul +8, 21-13 dopo otto minuti nel secondo tempo. Erice trova un muro, Bajciova mette dentro il 22-13 che fa esplodere la palestra Palumbo, ribollente di entusiasmo. Rossomando mette dentro il 23-13 che sembra quasi mettere in ghiaccio la partita. Erice con le ultime energie fisiche e nervose prova a rientrare nel match tornando al 18’ anche a -8 con Storozhuk. L’intensità soprattutto difensiva dell’Erice cala minuto dopo minuto e la Jomi riesce ad andare a segno con discreta continuità, arrivando a dieci dal termine con un vantaggio di nove reti, 29-20, grazie al contropiede capitalizzato da Bajciova. Ci prova Gorbatsjova con due reti consecutivi a riaprire la partita ma la Jomi Salerno non si spaventa, continua a giocare sulle ali dell’entusiasmo andando a segno con Lauretti Matos che mette dentro il gol del 32-24. L’infortunio di Storozhuk, poi rientrata nei minuti conclusivi, e il rosso comminato a Gorbatsjova spengono le ultime velleità della squadra ospite, nonostante la grinta messa in campo dalle altre due ex di turno, Landri e Benincasa. A tre dal termine Salerno è ancora decisamente avanti, 34-26. Coach Ancona dà spazio anche a Stellato, Chianese, Cirino e Avagliano nei minuti finali, Erice accorcia fino al -5, 35-30, risultato finale che consacra la Jomi Salerno campione d’Italia per la nona volta.

IL TABELLINO

JOMI SALERNO – ERICE 35-30

(15-12 pt)

JOMI SALERNO: Pereira, Napoletano, Stellato, Dalla Costa, Rossomando, Avagliano, Squizziato, Formato, Cirino, Di Giugno, Stettler, Bajciova, Manojlovic, Ciociano, Chianese, Lauretti Matos. All. Ancona

ERICE: Masson, Benincasa, Coppola, Tarbuch, Basolu, Cozzi, Pugliara, Gorbatsjova, Terenziani, Farisé, Iacovello, Ravasz, Podariu, Landir, Storozhuk. All. Conte

ARBITRI: Simone-Montillo