Due modi differenti di approcciare il risultato elettorale e forse anche due caratteri diversi. Una volta chiaro il risultato, seppure non ancora definitivo, Biagio Luongo ha acconsentito a rilasciare un suo primo commento. Ha invece preferito attendere il risultato finale, anche se le percentuali ormai non potevano più cambiare, rimandando gentilmente chi lo contattava per una dichiarazione a dopo il dato definitivo, l’altro candidato a sindaco che ha avuto accesso al turno di ballottaggio, Pierfrancesco D’Ambrosio. Entrambi nel proprio quartier generale di Quadrivio di Campagna, entrambi attorniati dai propri supporters e collaboratori, così i due candidati giunti al turno di ballottaggio hanno atteso l’esito dello spoglio delle schede. «Per noi è un risultato positivo, che va al di là delle previsioni della vigilia – commenta a caldo Biagio Luongo -. Qualche nostro avversario immaginava di vincere addirittura al primo turno, gli elettori invece hanno detto altro, cioè hanno voluto che la nostra coalizione e quella di un nostro avversario accedessero al turno di ballottaggio. Ora c’è da lavorare, ma abbiamo la consapevolezza di potercela fare, voti e percentuali sono soddisfacenti. Da domani ci metteremo di nuovo al lavoro, occorre impegno e sforzo comune. Il risultato di Attilio Busillo? Non era atteso in queste dimensioni, ottimo risultato». A proposito di eventuali accordi in vista del turno di ballottaggio, Luongo è lapidario: «I nostri accordi li facciamo con la città e con i cittadini di Campagna, riprendiamo il nostro dialogo con la città e con gli elettori». Diversa la reazione di Pierfrancesco D’Ambrosio. Ha voluto aspettare fino all’ultimo istante, prima di rilasciare qualsiasi commento. «Scusami, sto aspettando il risultato finale» è stata la rispota di D’Ambrosio a chi lo contattava per avere un commento a caldo sul risultato, che seppure non definitivo era ormai consolidato per quanto attiene alle percentuali, con D’Ambrosio un punto percentuale di vantaggio rispetto al suo avversario al ballottaggio del 28 maggio prossimo.

(eu.ve.)