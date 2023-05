di Eugenio Verdini

Pierfrancesco D’Ambrosio e Biagio Luongo sono i due candidati a sindaco di Campagna che accedono al turno di ballottaggio programmato per il prossimo 28 maggio, tra due settimane. Scheda a scheda, voto a voto, fianco a fianco: D’Ambrosio e Luongo hanno viaggiato praticamente sugli stessi livelli per l’intero pomeriggio di ieri, durante la fase di spoglio delle schede nelle urne delle 18 sezioni sparse su tutto il territorio di Campagna. Tra il 36% ed il 37% è stata l’oscillazione che ha accompagnato il consenso incamerato dai due candidati dalla prima all’ultima scheda. Distaccato di una diecina di punti percentuali si è piazzato il terzo candidato, Attilio Busillo, attestatosi intorno al 27% circa dei voti. In termini numerici, circa 3800 voti a testa per D’Ambrosio e Luongo, 2700 circa per Busillo. Il risultato elettorale, compresa la possibilità che la città avesse bisogno del turno di ballottaggio, era ampiamente previsto. Meno prevista, invece, la partecipazione degli elettori campagnesi, che quasi al 74% si sono recati alle urne, con quasi 15 punti percentuali più della media nazionale di ieri. Luongo e D’Ambrosio avevano a supporto autentiche corazzate elettorali costituite dalle loro liste di candidati al Consiglio Comunale, sette per D’Ambrosio, una in meno per Luongo. Era anche pronosticata la possibilità che la coalizione di Busillo non raggiungesse l’accesso al ballottaggio, ma forse era meno previsto che il candidato a sindaco raggiungesse un ampio consenso, anche al di là della forza delle liste elettorali a supporto. Una condizione, quella emersa dalle urne, che in qualche misura regala una forza inattesa a Busillo, che rischia ora di diventare arbitro, insieme con la forza del consenso raccolto, della partita al secondo turno. Di sicuro, però, ora si apre un’altra partita, quella della scelta del futuro sindaco tra soli due candidati. Si riparte da capo, con un avversario unico, e con un bacino di consensi possibile, che è quello del candidato che non parteciperà direttamente al ballottaggio. Un candidato, Busillo, che presumibilmente sarà il grande corteggiato nelle prossime due settimane di campagna elettorale.