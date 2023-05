Continuano seppure in maniera più sporadica le frecciatine tra Napoli e Salerno dopo il famoso derby del 30 aprile conclusosi con il pareggio della Salernitana in extremis al Maradona. Il gol di Dia all’84’ di fatto gelò la festa pronta dei tifosi azzurri poi sancita il giovedi successivo con il pari di Udine. Dopo gli attacchi televisivi di fantomatici giornalisti improvvisati, i vari cortei funebri per le strade del capoluogo, striscioni e wc ecco che ancora qualcuno riaccende la polemica. Stavolta a cascarci il noto scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni invitato al talk Peppe Night Fest Show in diretta su Canale 21 durante il quale ha lanciato una frecciatina non proprio tanto velata verso Salerno. De Giovanni , con ironia, ha voluto dedicare lo scudetto “a chi ha cantato chi non salta è napoletano, chi ha intonato odio Napoli e altre cose del genere. Anche persone vicine… molto vicine. Sappiate che sono quelli che ci danno più soddisfazione”.