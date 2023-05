Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera sulla A30 Caserta-SALERNO, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino ) e nel quale aveva perso la vita una 13enne. In nottata è deceduto in ospedale a SALERNO anche il ragazzo di 16 anni che viaggiava in auto con la famiglia, originaria di San Valentino Torio. Si tratta di un giovane residente a Pagani che, inizialmente, era stato trasportato nell’ospedale di Mercato San Severino e, successivamente, trasferito a SALERNO. Le sue condizioni erano apparse gravissime sin dall’inizio e, in nottata, la situazione è precipitata. Sempre al “Ruggi” erano stati trasportati il papà di origine tunisina, fin da subito fuori pericolo ed il 16enne Rosario fidanzato appunto di Jemila il quale, dopo il ricovero, ha perso la sua battaglia contro la morte. La mamma 41enne, anch’essa coinvolta nel sinistro è invece ricoverata a Napoli e versa in gravi condizioni.Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell‘incidente, l’auto guidata dalla donna, una Toyota Yaris, ha impattato contro il guardrail per cause ancora in corso di accertamento, ribaltandosi. “Un’immensa tragedia ha colpito le nostre comunità. Siamo distrutti nel dolore per queste giovani perdite e ci uniamo alla preghiera per la mamma e il fratellino di Jemila, che combattono tra la vita e la morte” – ha riferito il sindaco di Pagani Raffaele De Prisco. Sul posto anche gli agenti della Polstrada di Caserta Nord per i rilievi del caso. Il 16enne Rosario frequentava l‘Istituto Fermi di Sarno.