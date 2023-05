Grande emozione, ieri sera, alla chiesa di San Pietro in Camerellis per la settima edizione del Premio del Sorriso, iniziativa fortemente voluta dalla vice sindaca del Comune di Salerno Paky Memoli e la sua famiglia in onore della Signora Carmela, venuta a mancare troppo presto. Come ogni anno, per la Festa della Mamma ad essere premiate sono proprio le mamme che si sono distinti e quest’anno a ricevere il premio sono: Sabrina Cicchetti, mamma di Lulù, venuta a mancare un mese fa; Rosa Volpe, mamma di Luca, anch’esso venuto a mancare; Giovanna Baldi, mamma in carriera e direttrice dell’Inps che riesce a coniuguare carriera e famiglia; Spirineo Speranza, mamma di quattro splendide figlie che trova il tempo di dedicarsi ad attività di volontariato; Caterina Lodato che ha trovato la forza e il coraggio dopo un matrimonio fallimentare di rialzarsi e crescere i propri figli secondo i più alti valori morali; Francesca Innelli, mamma e medico che nonostante la sua malattia ogni giorno nel suo ambulatorio accoglie con amore e devozione i suoi sorrisi; Simona Cataldo, volto noto della tv, giornalista stimata mamma ma anche figlia: la sua mamma è venuta a mancare per il covid, ha perso il suo faro ma da lassù la mamma le da la forza per crescere i suoi figli; Maria Iossa, moglie del dottor Stefano Masi che con intelligenza non ostacola il lavoro difficile e di grande responsabilità del marito, assumendosi con grande serietà di mamma l’educazione delle figlie; Rosanna Cantalupo che nonostante la malattia non ha mai trascurato la famiglia; Antonella Cianfano che ha saputo crescere suo figlio Alberto nonostante l’assenza del padre, trasferendo ad Alberto i valori di onestà, rispetto, educazione; Milly Marino che dopo la morte del marito è stata capace di ridare il sorriso ai suoi figli, dopo la scomparsa del loro papà, oggi affermati professionisti; Maria Abate che oggi è lassù che grazie al figlio Donato viene ricordata per la sua bontà. Importante il messaggio dell’arcivescono Andrea Bellandi che, impossibilitato ad essere presente, ha voluto far giungere il suo messaggio alla vice sindaca Memoli e alle tante mamme presenti: «Ringrazio la famiglia Memoli per questa iniziativa che vuole costituire un piccolo grande segno di fraterna comunione ed è a tutti voi che rivolgo la mia benedizione», ha detto monsignor Andrea Bellandi. L’arcivescovo di Salerno ha voluto donare alle mamme una rosa, un gesto molto apprezzato.Un grazie per la partecipazione va al tenore Vincenzo Molletta.