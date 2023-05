Tragedia sfiorata nel piccolo comune di Lustra. Le torrenziali piogge dei giorni scorsi hanno provocato un importante movimento franoso e il conseguente crollo di un grande masso sulla strada che attraversa la frazione Selva. Il fatto è accaduto quando fortunatamente nessuno si trovava in loco, ma se in quel momento stava transitando qualcuno si sarebbe parlato dell’ennesima tragedia dovuta al dissesto idrogeologico.

È questa, infatti, una delle tante criticità del Cilento: il territorio frana, in particolare in seguito a fenomeni atmosferici sia essi di lieve intensità che abbondanti. Criticità a parte, ma quanto accaduto deve far aprire gli occhi, è da sottolineare il celere intervento delle squadre della Comunità Montana Alento Monte Stella, magistralmente dirette dal presidente, nonché sindaco del piccolo borgo di Laureana Cilento, Angelo Serra. L’emergenza legata alla frane è molto seria nel Cilento tanto da far intervenire anche Legambiente che punta il dito contro l’edilizia selvaggia, vista come una delle cause più importante di consumo del suolo.

A ciò, ovviamente, si deve legare anche la manutenzione che dovrebbe essere maggiore e costante e non solo nei mesi autunnali ed invernali. Interventi che vengono portati avanti dagli operai della Comunità Montana durante tutto l’anno per pulire i boschi, le aree alberate sovrastanti le strade e quant’altro sia necessario per una precisa garanzia dell’incolumità degli abitanti. Tornando al fatto lustrese, in poche ore il masso è stato spostato e si è potuta ristabilire la normale viabilità sulla strada comunale.