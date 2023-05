di Arturo Calabrese

Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Vibonati, Camerota, Ispani e San Mauro Cilento a cui si aggiunge Positano. Sono le tredici località della provincia di Salerno che si sono aggiudicate la Bandiera Blu per l’anno 2023. Con Anacapri, Paino di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense, i vessilli che sventoleranno sulle spiagge campane diventano diciannove. un risultato importante per la provincia, ma anche per l’intera regione. Nel Cilento, torna San Mauro Cilento mentre sono escluse San Giovanni a Piro, Santa Marina e Sapri. Soddisfazione è ovviamente espressa dai sindaci che portano a casa dalla Capitale, dove la consegna si è tenuta, le bandiere.

I commenti dei sindaci

«Anche quest’anno abbiamo questo importante riconoscimento – dice il sindaco di Castellabate Marco Rizzo (nella foto a destra) – è un onore e un orgoglio portare avanti quella che è diventata una tradizione». «Una qualità del mare eccellente e servizi adeguati ci hanno permesso anche quest’anno di giungere a questo importante traguardo – afferma il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi – l’impegno è continuo e costante». “È stata una giornata davvero emozionante per il riconoscimento di questo importante doppio vessillo – le parole del primo cittadino di Camerota Mario Salvatore Scarpitta – è il segnale che il nostro territorio continua a dimostrare grande attenzione nei confronti dell’ambiente e di tutte le bellezze naturalistiche che il Creato ci ha donato». La premiazione di ieri mattina si è tenuta a Roma presso la sede del CNR, dopo tre anni che si svolgeva in remoto a causa dell’emergenza sanitaria. Presente anche il Ministro del Turismo Daniela Santanché. Ad assegnarle è l’organizzazione internazione FEE, la Foundation for Environmental Education