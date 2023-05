È alla sua prima esperienza elettorale l’avvocato Annamaria Gioia, candidata al consiglio comunale di Pellezzano con Impegno Civico, la lista a Sostegno di Francesco Morra sindaco.

Tra le new entry di questa campagna elettorale perchè ha scelto di impegnarsi in prima persona per la comunità di Pellezzano?

«Sono avvocato da circa vent’anni e mi occupo prevalentemente di diritto civile. Nel mio percorso professionale ho sempre rappresentato i miei assistiti con competenza e dedizione, accompagnandoli spesso in percorsi delicati, in atteggiamento di ascolto e di condivisione di bisogni, preoccupazioni e criticità, proponendo loro soluzioni che consentissero di raggiungere gli obiettivi perseguiti, per dare risposte concrete a quei bisogni, con sensibilità ed empatia. Per me la politica è questo: dare risposte concrete ai bisogni della collettività e trovare soluzioni praticabili per migliorare la qualità della vita. Mettersi in ascolto ed offrire servizi puntuali ed efficienti, garantire competenza, chiarezza e continuità».

Quali sono i progetti che vorrebbe portare a termine sul territorio?

«E’ sotto gli occhi di tutti che questa amministrazione guidata dal Sindaco Francesco Morra ha saputo dare risposte concrete ai cittadini. Da mamma per anni mi sono vista costretta a portare i miei figli altrove per farli giocare in parchi giochi dignitosi perché sul nostro territorio non ce n’erano e ora ogni frazione dispone di aree attrezzate dove poter far giocare i bambini in sicurezza ma anche per fare sport o semplicemente per stare all’aperto. Attenta alle problematiche ecologiche, ho apprezzato l’incessante opera di sensibilizzazione di questa amministrazione che ha portato ad un aumento costante nella differenziazione dei rifiuti. Ho visto installare impianti di videosorveglianza che aumentano la sicurezza, tanti parcheggi sono stati realizzati nelle varie frazioni. Tutti noi abbiamo potuto apprezzare la riqualificazione del Cimitero dove riposano i nostri cari defunti, sono stati allargati tratti stradali strategici ed importantissimi anche per migliorare la viabilità e la sicurezza, abbiamo una illuminazione pubblica a led. Sono stati fatti interventi di riqualificazione di alcune piazze, tra cui il sagrato della chiesa di Coperchia e messi in sicurezza i valloni da rischi idrogeologici. A breve avremo una nuova Caserma dei Carabinieri in pieno centro cittadino. Tantissimo è stato fatto da questa amministrazione e tanto si può e si deve fare ancora. Metterò in campo tutte le mie capacità e il mio impegno affinché il comune possa continuare a migliorare per raggiungere standard sempre più elevati in termini di efficienza, di qualità e di offerta dei servizi per rispondere alle richieste dei cittadini. per un comune sempre più efficiente, sicuro, ecologico e vicino ai bisogni di chi vive in difficoltà».

Come, secondo lei, valorizzare i giovani e dare loro la possibilità di impegnarsi sul proprio territorio?

«I giovani sono la forza ed il motore della società con il loro entusiasmo, la capacità di volare alto, di essere aperti a nuovi stimoli e disponibili a investire le proprie energie in progetti che hanno una prospettiva che guarda al futuro. Questa amministrazione ha dato grande rilievo ai giovani, ad esempio dando loro la possibilità di fare una esperienza lavorativa concreta con il servizio civile, che vede impegnati i ragazzi per un intero anno presso gli uffici dell’Ente, a supporto del personale scolastico e della protezione civile; sono state messe in campo risorse per premiare i ragazzi che hanno raggiunto risultati eccellenti nello studio. I giovani hanno grande dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti tecnologici e dei processi di digitalizzazione. Queste caratteristiche rendono i giovani sicuramente privilegiati rispetto ad altre fasce di età per la realizzazione di progetti che possano favorire la partecipazione, la formazione e l’inclusione e nel contempo dare visibilità al nostro territorio e alle realtà già presenti, con lo sguardo rivolto all’economia, alla cultura, allo sport e all’ambiente».

Se dovesse essere eletta, quale sarà il suo impegno per la comunità?

«Pellezzano è il territorio in cui vivo con la mia famiglia, anche e soprattutto per questo che desidero oggi più di prima mettere a servizio del mio territorio e di tutti i cittadini le mie competenze, la mia professionalità, il mio tempo affinché il nostro Comune possa essere sempre più efficiente, attento ai bisogni di chi è in difficoltà, che possa offrire risposte celeri e servizi adeguati, con un occhio rivolto alle problematiche ambientali e culturali, che sappia valorizzare le tante ricchezze storiche, sociali, economiche ed associative presenti sul territorio, con apertura verso ciò che ci circonda, in collaborazione con la Provincia, valorizzando il suo naturale ruolo di cerniera tra Salerno e la Valle dell’Irno».

Appello al voto: perché scegliere lei? Perché scegliere la continuità con Francesco Morra sindaco?

«L’azione amministrativa e le scelte politiche fatte in questi ultimi cinque anni mi hanno dato conferma della serietà del progetto del mio candidato Sindaco Francesco Morra e mi hanno convinto a dare il mio fattivo contributo per proseguire quel percorso. Naturalmente mi impegnerò affinché si continui a migliorare il nostro territorio, ricco di persone con idee e capacità, di grandi potenzialità e di realtà ben radicate e mi piacerebbe che il nostro fosse un territorio sempre più attivo, vivace, inclusivo, dove vivere bene e dove poter concretamente trovare adeguate risposte alle proprie esigenze. Per questo chiedo ai miei concittadini di dare il vostro voto alla lista Impegno Civico con Francesco Morra Sindaco e la vostra preferenza ad Anna Maria Gioia».