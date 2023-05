di Erika Noschese

Dopo la fase di stallo, la tematica relativa alle fonderie Pisano torna ad essere al centro del dibattito. Forte resta l’impegno del presidente della commissione Ambiente Arturo Iannelli che, nei giorni scorsi, con il sindaco Vincenzo Napoli ha incontrato il dg dell’Asl Sosto e il direttore sanitario. Un incontro particolarmente atteso e sentito al quale ha preso parte anche la direttrice del registro tumori. Per l’occasione, il primo cittadino ha ricordato all’azienda sanitaria locale la necessità di porre al centro l’igiene urbana, a partire dalla derattizzazione, particolarmente attesa dai cittadini soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva. Dunque, a breve l’Azienda sanitaria locale procederà alla pubblicazione del calendario inerente tutti gli interventi di igiene urbana che saranno effettuati sul territorio. Spinoso resta invece l’argomento fonderie Pisano: il presidente Iannelli ha chiesto all’Asl di approfondire i dati emersi durante il secondo tavolo tecnico tenutosi a Palazzo di Città. La scadenza è prossima: nel mese di giugno, infatti, si terrà un nuovo incontro che sarà decisivo per il futuro dello stabilimento di via dei Greci. Di fatti, si valuteranno i dati di incidenza della Valle dell’Irno e Salerno per capire se vi è una maggiore incidenza di patologie oncologiche e qualora dovessero emergere novità importanti si valuterà se correlate alle fonderie Pisano e all’inquinamento ambientale. Il Comune, dal canto suo, ha disposto che agirà sul piano urbanistico e legale per capire se le fonderie possono insistere ancora sul territorio del capoluogo di provincia o se si potrà procedere alla delocalizzazione, soprattutto se dovessero emergere elementi importanti che certificano il rischio per la salute pubblica a causa dell’inquinamento ambientale prodotto dalle Pisano, nel rispetto però del diritto dei lavoratori.