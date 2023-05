Sarno. Rapina a mano armata ieri sera in un supermercato a Sarno: bottino da quantificare ma si pensa che il danno arrecato sia di oltre mille euro. Hanno minacciato le cassiere e portati via i soldi dell’incasso. È successo pochi minuti prima delle 21 al supermercato “Sole 365”, in via Saltimalti, a Sarno. Ad agire due malviventi con il volto coperto dal casco e una pistola. I due sono arrivati fuori alla porta d’ingresso con un scooter, sono scesi entrambi e con il volto travisato da casco integrale, hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale sarnese. Hanno minacciato la prima cassiera con la pistola per farsi consegnare l’incasso, una volta ottenuto il bottino sono passati alle altre due casse aperte e subito dopo si sono dati alla fuga. Paura e panico per i clienti che in quel momento erano alla casse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto le testimonianze e fatto i rilievi del caso e attraverso l’ausilio delle riprese delle telecamere di videosorveglianza stanno cercando di individuare i due malviventi. Si pensa che siano persone che conoscono bene la zona, probabile anche di qualche comune limitrofo. Al momento il danno non è stato del tutto conteggiato ma si pensa che i malviventi abbiano portato via oltre mille euro