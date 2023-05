Salerno non l’ha dimenticato. Anzi. A due anni dalla scomparsa, avvenuta il 9 maggio del 2021, alla vigilia dello storico ritorno della Salernitana in serie A, grazie alla vittoria conquistata a Pescara, il ricordo di Fulvio De Maio è presente in quanti lo hanno voluto bene e apprezzato.

L’ex portiere granata tra il 1968 e il 1978 ed opinionista delle tv salernitane per un quarto di secolo, fu stroncato a 69 anni da un brutto male.

Lo scorso anno proprio per ricordare la carismatica ed amata figura del popolare “Fulvietto” fu realizzata una ‘targa alla memoria’ che è stata affissa, in maniera perenne ed indelebile, sul “Muro dei ricordi” dello stadio Donato Vestuti.