Il sindaco di Salerno in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia in città sulla sua pagina facebook lancia alcune raccomandazioni. “Si consiglia agli appassionati , specialmente quelli che giungono da fuori città, di parcheggiare l’auto all’Arechi e poi raggiungere la zona dell’arrivo con la Metropolitana. Tutte le info sul programma, la sosta e la mobilità sono disponibili sul sito ww.comune.salerno.it Sarà una meravigliosa giornata di sport ed allegria. Vivremo grandi emozioni agonistiche e Salerno godrà di una vetrina internazionale prestigiosa. Questi eventi accompagnano la crescita della città che in questi mesi si conferma tra le destinazioni più apprezzate dai turisti e dai visitatori per le sue bellezze d’arte, storia, enogastronomia ed artigianato, ambiente.”