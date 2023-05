L’associazione Yama Arashi di Salerno, nata con l’intento di promuovere Il judo organizzando corsi per bambini, ragazzi e aduli compie 40 anni di attività e, per l’occasione, ieri mattina ha voluto festeggiare con un evento particolare. Di fatti, presso la palestra Dario Ambra degli impianti sportivi comunale del Parco Arbostella si è tenuta la cerimonia per festeggiare l’attività sportiva del Judo, alla presenza della vicesindaca Paky Memoli, del presidente della Commissione Sport del Comune Rino Avella e del giudice del Tribunale per i Minorenni Gianfranco Fiore. Obiettivo dell’incontro è stato valorizzare il ruolo del Judo e dello sport in genere per i ragazzi che “non vanno puniti, ma educati attraverso lo sport”, come ha sottolineato il giudice Fiore. L’iniziativa, come già detto, ha visto la presenza della vice sindaca Memoli che, per l’occasione ha presentato il progetto Difesa Rosa fortemente sostenuto dall’assessorato alle Pari Opportunità, nato da un’idea dell’avvocato Gabriella Marotta. Difesa Rosa è un percorso specifico pensato per le esigenze di sicurezza personale femminile e di prevenzione delle aggressioni. Obiettivo del corso è mettere le donne nella condizione di capire ed affrontare le principali situazioni di rischio per strada a casa o se si cerca di proteggere altri come per esempio i bambini. Il corso affronterà tra gli altri percorsi i fondamentali aspetti della difesa personale: la prevenzione, la preparazione psicologica, la gestione dello stress e la difesa vera e propria, si affronterà il tema della psicologia e fisiologia della difesa stessa. Il corso durerà circa sei mesi perché crediamo che la difesa personale non funziona se non sai allenarla e quindi le tecniche apprese saranno ripetute con esercizi volti a ricreare le condizioni che si avrebbero in caso di aggressione. La vicesindaca Memoli ha sottolineato l’importanza dei valori trasmessi dallo sport ai più giovani che imparano a rispettare le regole e ad impegnarsi lealmente per raggiungere gli obiettivi. Tra i maestri presenti, nomi noti per la vittoria di gare a livello internazionale, come Antonio Marotta e Gerardo Del Guacchio. Inoltre, due campionesse di Judo, Lucia Cirillo e Alessia Marino, parteciperanno al progetto Difesa Rosa. La vice sindaca Memoli, ancora una volta, ha dimostrato grande attenzione verso i giovani e grande collaborazione per valorizzare le realtà locali come l’associazione Yama Arashi in occasione di un momento importante come i 40 anni di attività che hanno visto protagonisti ospiti illustri.