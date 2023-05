Antonio Siotto della Nuova Polisportiva Bellizzi si laurea Vice Campione Italiano di karate alle finali nazionali svoltesi ad Ostia di Roma nelle giornate del 6/7 maggio u.s. per la Federazione Italiana Judo Karate e Arti Marziali – FIJLKAM – nella specialità delle forme per a classe esordienti, ragazzi tra i 12/13 anni. Ha disputato la finale con l’atleta Nardaccio Matteo della associazione sportiva dilettantistica FC Morevilla dopo aver superato tre turni d qualificazione il cui livello era di vero spessore.

Completano il podio gli atleti Pistola Gabriel e Dauria Luca rispettivamente delle associazioni sportive dilettantistiche Karate Tarquinia Fatamorgana e Shingitai Karate-Do Basile. Il giovane atleta del sodalizio bellizzese ha coronato un percorso che in quest’anno l’ha visto conquistare due titoli regionali in Campania, laureandosi campione Regionale per i kata sia per le cinture Colored che per quelle marroni, disputatesi rispettivamente a Salerno in data 12 marzo 2023 presso la Palestra Palumbo e il 16 aprile al Palazzetto dello Sport Caravita di Cercola (NA), gara quest’ultima che gli ha garantito la partecipazione alle finali nazionali. Immensa è la soddisfazione dei tecnici Pietro Antonacchio e Mara Milione anche in considerazione che grazie alla performance del giovane atleta la società sportiva di Bellizzi si è essa stessa laureata Vice Campione d’Italia nella speciale classifica finale per associazioni sportive. E’ dall’inizio di quest’anno – dichiara la Presidentessa della società Sonia Doto – che in palestra si è creato un gruppo nuovo di giovanissimi atleti tra i 10 e 13 anni che si stanno dedicando agli sport da combattimento con una dedizione unica e speciale.

Si cimentano nel karate, nella kick boxing e nel pugilato con una passione indescrivibile che entusiasma non solo noi tecnici ma soprattutto i genitori.

Siamo tornati alle competizioni dopo il lungo lockdown da piccolo sodalizio la ripresa ci siamo già ritrovati a salire sul podio sia con i nostri atleti sia come società e di questo ne andiamo fieri.

I podi di oggi ci rinfrancano del grande lavoro dei nostri tecnici Pietro e Mara ma soprattutto della grande dedizione con cui i nostri ragazzi quotidianamente si cimentano negli allenamenti con una caparbietà senza eguali. Antonio Siotto è un modello da seguire e tanti sono i giovanissimi che nella nostra piccola palestra lo ammirano per la serietà e la gioi con cui perfeziona le sue prestazioni. Alle finali nazionali ha partecipato anche un altro ragazzo della società – Mastrogiacomo Mario Pio – che si è cimentato nel combattimento individuale per la categoria dei fino 38 chilogrammi pagando lo scotto della sua prima finale nazionale ma ritornando e pronto per nuovi allenamenti con una esperienza impagabile da mettere a frutto quanto prima.