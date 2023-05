SALERNO – La Salernitana è imbattuta da 10 incontri di Serie A (2V, 8N), nello stesso periodo (dal 26 febbraio) solo il Manchester City oltre ai granata non ha perso neanche una volta nei cinque grandi campionati europei. Record storico e striscia in corso più lunga di tutta la Serie A per la formazione granata che ora ha nel mirino la serie di 12 gare senza ko infilata dalla Salernitana di Bollini nel 17/18 e da quella di Castori nel 20/21 in Serie B. C’è anche un altro record in vista: la Salernitana ha segnato almeno una rete nelle ultime otto partite di campionato eguagliando la striscia record di otto registrata nelle ultime otto giornate della passata stagione. L’Empoli ha vinto tutte le ultime tre gare di Serie A giocate di lunedì, senza subire reti, è lo stesso numero di successi che aveva ottenuto in tutte le precedenti 14 partite nel massimo campionato in questo giorno della settimana (4N, 7P); dall’altra parte, la Salernitana ha chiuso in parità quattro dei cinque incontri giocati di lunedì nella competizione (1P). La Salernitana ha pareggiato tutte le ultime cinque trasferte di Serie A e può diventare la terza squadra nell’era dei tre punti a vittoria a registrare sei “X” consecutive fuori casa, dopo l’Inter (tra ottobre e dicembre 2004) e la Lazio (tra gennaio e marzo 2016). Questa è la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria che la Salernitana colleziona almeno 35 punti nelle prime 33 giornate di un torneo di Serie A: la precedente nel 1998/99 dove i Granata raccolsero 37 punti – concludendo poi il campionato al 15° posto. La Salernitana è rimasta imbattuta solo in due delle otto trasferte di Serie A contro squadre toscane, esattamente le due della serie giocate contro l’Empoli: un successo per 3-2 il 14 febbraio 1999 e un pareggio per 1-1 il 14 maggio 2022. L’Empoli non vince da quattro partite contro squadre campane in Serie A (2N, 2P); tuttavia, i toscani avevano trovato il successo in ciascuna delle precedenti quattro del massimo campionato contro squadre provenienti dalla Campania. Nessuna squadra ha pareggiato più partite della Salernitana (14) tra le squadre attualmente presenti nei maggiori cinque campionati europei (come Nantes, Reims e Brentford). Da una parte, solo Atalanta (10) e Roma (nove) hanno realizzato più reti dalla distanza della Salernitana in questo campionato (otto); dall’altra, solo lo Spezia (11) ne ha incassate più dei granata (10) con lo stesso fondamentale in Serie A. Empoli e Salernitana sono rispettivamente prima e quarta per il minor numero di grandi occasioni da rete create in questo campionato: i toscani hanno registrato il dato peggiore (35), in mezzo Cremonese (36) e Sampdoria (37) – i campani chiudono con 39. Solo Bochum (14) e Strasburgo (11) hanno affrontato più rigori della Salernitana (10) tra le squadra presenti nei maggiori cinque campionati europei. Jean-Daniel Akpa Akpro – 19 presenze e un gol finora con l’Empoli in questo campionato – ritroverà da avversario la Salernitana con cui ha fatto il suo esordio assoluto in Italia, collezionando 59 presenze e due gol in Serie B tra il 2017 e il 2020. Boulaye Dia ha segnato 15 gol in questa Serie A; solo due giocatori al loro campionato d’esordio nel torneo hanno realizzato più reti in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria con una squadra neopromossa: Dario Hübner (16 nel 1997/98 con il Brescia) e Domenico Berardi (16 nel 2013/14 con il Sassuolo). Da inizio anno, solo Marco Carnesecchi (72) ha effettuato più parate di Guillermo Ochoa in questa Serie A (63). Krzysztof Piatek – due gol finora contro l’Empoli in Serie A – non ha trovato la rete nell’ultima partita di campionato giocata contro i toscani; mentre era andato a bersaglio nelle precedenti due del massimo torneo (quando vestiva la maglia del Genoa, nell’agosto 2018 e con il Milan, nel febbraio 2019). In aggiunta, Krzysztof Piatek (49) è vicino a essere coinvolto in 50 reti nei cinque grandi campionati europei; attualmente, l’attaccante polacco è a quota sei partecipazioni in questa Serie A (tre reti e tre assist). Paolo Zanetti non ha trovato la vittoria in nessuno dei cinque precedenti tra Serie A e B contro la Salernitana (2N, 3P), sulle panchine di Ascoli, Venezia ed infine Empoli. Paulo Sousa ha affrontato quattro volte l’Empoli da allenatore – tutte quando era alla guida della Fiorentina – il bilancio è di una vittoria, due sconfitte e un pareggio tra il 2015 e 2017. Questa sarà la prima volta che Paolo Zanetti e Paulo Sousa, ancora imbattuto in trasferta da quando allena la Salernitana, si affronteranno da allenatori in Serie A. La Salernitana ha perso l’unica partita in Serie A in cui a dirigere la gara c’era Manuel Volpi, ormai più di un anno fa: 1-2 in trasferta contro la Roma nell’aprile 2022. Il bilancio si completa con una vittoria, una sconfitta e tre pareggi, uno dei quali proprio ad Empoli, nel 2019/20 con il punteggio di 1-1. Tre vittorie, due pareggi e due sconfitte è il bilancio di Volpi con l’Empoli.