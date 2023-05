CAVESE-NOCERINA 6-1

CAVESE (4-4-2): Colombo; Basile, Altobello (dal 1’st Tumminelli), Magri (dal 29’st Cinque), Maffei; Muñoz,Aliperta (dal 22’st Bezzon), Cuomo (dal 10’st Puglisi), Bacio Terracino; Foggia, Bubas (dal 8’st Gagliardi), A disposizione: Angeletti, Rossi, Banegas, Fissore. All.: Emanuele Troise

NOCERINA (3-5-2): Russo; Schiavella (dal 1’st Mancino), Romeo, Mansi (dal 25’st De Marino), Bandeira, Garofalo(dal 1’st Ziello); Giacomarro (dal 40’st Basanisi), Di Palma,Menichino; Maletic, Caso Naturale (dal 16’st Talamo). A disposizione: Stagkos Fusco, Gaudino, Vukmanic. All. Alessandro Erra.

ARBITRO: sig. Maksym Frasynyac di Gallarate (Vincenzo Russo di Nichelino e Carlo De Luca di Merano)

MARCATORI: 12′ pt Bubas (C), 21′ pt e 5′ st Foggia(C), 30′ pt Bacio Terracino (C), 36′ pt Cuomo (C), 9′ st Gagliardi (C), 28′ st Talamo (Nc)

NOTE: giornata di sole molto calda; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 5.000 circa (trasferta vietata agli ospiti). Ammonito: al 22′ pt Angeletti (C) in panchina. Angoli 3 a 3. Recuperi: 3′ pt; 3′ st;

CAVA DE’ TIRRENI – La Cavese dilaga annichilendo la Nocerina con un sonoro e pesante 6-1 e domenica prossima dovrà giocarsi lo spareggio promozione in campo neutro con il Brindisi. Indisponibile il solo D’Amore per squalifica, mister Troise schiera il suo atipico 4-4-2 con Bubas che affianca a sorpresa Foggia in avanti, mentre a centrocampo conferma il duo Aliperta-Cuomo con Muñoz a sinistra e Bacio Terracino a destra. In difesa rientrano oltre agli squalificati Maffei ed Altobello, anche Basile sull’out destropienamente recuperato. Mister Erra, invece, rinuncia al modulo 3-4-3 affidandosi ad un 5-3-2 ed al portiere esperto ed ex di turno Russo e con i soli Caso Naturale e Maletic in avanti. Metelliani devastanti fin dalle prime battute. Al 3’ Foggia per Bubas che si defila sulla sinistra e all’interno dell’area di rigore effettua un tiro con la deviazione provvidenziale di un difensore che manda in angolo.Vantaggio metelliano al 12’ con Bubas che ne approfitta di una palla in verticale e dalla destra fa esplodere un rasoterra che beffa l’estremo difensore in tuffo. Al 21’ i metelliani raddoppiano. Lancio di Altobello, aggancio perfetto di Muñoz e assist per l’inserimento di Foggia che fulmina Russo. Al 26’ lancio di Aliperta per Bacio Terracino sulla sinistra cha addomestica la sfera e poi prova il destro a rientrare dalla parte opposta che termina di non molto lontano dal palo. Ma il numero ventiquattro alla mezz’ora approfittando di un rimpallo quasi in fotocopia come nell’azione precedente, riprova la conclusione con più forza e manda la sfera quasi all’incrocio mandando il pubblico in visibilio. I molossi provano a reagire due minuti dopo con Bandiera con un tiro di esterno sinistro che termina alto.Inarrestabile la Cavese che cala il poker: Foggia che induce all’errore Garofalo, ruba la sfera sul tempo e serve Bubas che di tacco allarga per Cuomo che dalle retrovie si era inserito e con un rasoterra batte sulla sinistra Russo. Al 38’ci prova Caso Naturale a rispondere ma con un tiro telefonato e Colombo blocca senza difficoltà. Ad inizio ripresa due cambiper i rossoneri ed uno per i metelliani , ma la musica non cambia e subito gli aquilotti sferrano un altro uno due micidiale. Al 48’ il neo entrato Tumminelli pesca dal lato opposto Bubas che controlla e tira ma sull’esterno della rete. Due minuti dopo Foggia pesca il jolly che accarezza il palo alla destra di Russo prima di insaccarsi. Altri quattro minutied è il neo entrato Gagliardi in mezza rovesciata in area su cross dalla sinistra di Tumminelli batte inesorabilmente Russo. Ancora Cavese qualche istante più tardi con Foggia che colpisce il palo dopo che Magri aveva impegnato di testa il portiere. Al 73’ la Nocerina sigla il gol della bandiera con Talamo che ne approfitta sul filo del fuori gioco ed a tu per tu con Colombo lo batte inesorabilmente. Poi Romeo cinque minuti più tardi evita la doppietta personale a Gagliardi murandogli la conclusione. Da qui e fino al termine per i metelliani è solo normale amministrazione. Ottima la direzione arbitrale. La testa ora si catapulta già allo spareggio di domenica che con ogni probabilità potrebbe vedere l”Adriatico” di Pescara come sede per ospitare il match che sancirà tra Brindisi e Cavese la vincitrice del girone H di serie D. Per la Nocerina ci sarà, invece, la sfida casalinga contro il Francavilla, con due risultati a disposizione su tre per conquistare la salvezza.