«Una enorme emozione, oltre che un onore, aver ospitato a cena Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico della Chiesa Ortodossa, in città per la Traslazione delle spoglie di San Matteo. Bartolomeo I è una delle figure più rappresentative dell’universo religioso». Lo ha detto Riccardo Pucciarelli, dipendente di PepeNero, il noto ristorante della Zona Orientale che ha ospitato Sua Eccellenza Benedetto I, in città fino a ieri. Il locale, gestito da Anna Guadagno, la titolare ha riservato a Sua Eccellenza tutti gli onori di casa. «Per noi di PepeNero Salerno è stato un vero privilegio, condiviso con l’ing. Antonio Ilardi dell’hotel PoloNautuco che ha ospitato la Delegazione e Sua Santità – ha detto ancora Pucciarelli e la sua titolare, Anna Guadagno – Un grazie particolare alla Polizia di Stato che ha garantito la sicurezza in modo discreto permettendo a Bartolomeo I di trascorrere una serena serata.