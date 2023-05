Gelbison-Messina 1-0

Gelbison: D’Agostino, Granata (28′ st Uliano), Cargnelutti, Gilli, Graziani (17’ st Caccavallo), Infantino, De Sena (17’ st Tumminello), Fornito (40′ st Papa), Loreto (40′ st Porcino), Nunziante, Kyeremateng. A disp.: Anatrella, Vitale, Onda, Marong, Sane, Capone, Correnti, Corda. All. Giuseppe Galderisi.

Messina: Fumagalli, Marino (28′ st Baldè), Berto, Fofana, Balde (13’ st Ragusa), Ferrini, Ferrara, Trasciani, Fiorani (13’ st Konate), Perez, Kragl. A disp.: Lewandowski, Grillo, Iannone, Zuppel, Curiale, Salvo, Napoletano, Ortisi. All. Ezio Raciti.

Arbitro: Panettella di Bari

Marcatore: 48′ st Tumminello.

Note: ammoniti: Cargnelutti, Marino, De Sena, Konate, Ragusa e Ferrara. Recupero: 0’ e 6′.

AGROPOLI – Un gol pesantissimo. Al 93’ Tumminello stende il Messina e la Gelbison conquista una vittoria fondamentale nella sfida d’andata dei play out. A Messina, sabato prossimo, ai vallesi per centrare la salvezza bsterà anche un pari. Vittoria meritata dei vallesi che partono subito bene. Insidiosa percussione mancina di Loreto, che tira da posizione defilata, Fumagalli respinge in angolo. Si fanno sentire con i loro incoraggiamenti i numerosi tifosi peloritani presenti al “Guariglia”. Al 22’ il portiere ospite commette un’ingenuità, perdendo il controllo della sfera su un rinvio dal fondo per poi riprenderla con la mano fuori dall’area, la punizione dal limite di Fornito termina oltre la traversa. Squillo del Messina con una sbilenca staffilata di Fiorani dopo una pregevole ripartenza. Prima dell’intervallo, girata aerea alta da De Sena.

A inizio ripresa, il piazzato di De Sena lambisce il palo. All’11’ il cross dalla destra di Berto centra il montante, il pallone non si infila in rete per questione di centimetri. Doppia sostituzione operata da mister Ezio Raciti: entrano Ragusa e Konate per Fiorani e Balde. Messina più propositivo in questa fase del match. Gelbison vicina, però, al gol (19′) con Kyeremateng, che non riesce a insaccare in scivolata da pochi passi. Nel finale, all’ultimo assalto utile, i padroni di casa verticalizzano per Tumminello, che, lasciato tutto solo, realizza con un sinistro di controbalzo che avvicina la GElbison alla salvezza.