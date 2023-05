La Salernitana ha voluto esprimere le proprie congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto.

Lo ha fatto attraverso un tweet dal proprio account ufficiale: “Il presidente Iervolino, il direttore De Sanctis, il mister Sousa e tutta l’U.S. Salernitana 1919 si congratulano per il successo del Napoli per la vittoria del suo terzo scudetto.

Un orgoglio per Napoli, per i suoi tifosi, per la città e per tutto il Sud”.