“Salerno continua ad essere inesorabilmente una città sporca: nei suoi spazi pubblici dominano indisturbati i ratti”. Continua a evidenziare le criticità nella pulizia e nella tenuta del verde pubblico il consigliere comunale di opposizione (gruppo Oltre) Donato Pessolano, che lancia un monito al Comune alla vigilia della stagione estiva per ripulire la città capoluogo e offrire ai tanti turisti in arrivo uno scenario sicuramente migliore sotto tanti punti di vista. “Finora gli enti preposti non si sono occupati come si dovrebbe della pulizia della città: in più occasioni, però, abbiamo evidenziato come siano fondamentali interventi di derattizzazione in tutte le principali arterie della città”. “A nulla, purtroppo, sono servite le iniziative passerella portate avanti nel corso degli ultimi anni – prosegue il consigliere Pessolano – Una su tutte quella delle caditoie sperimentali (progetto avviato oltre un anno fa in pompa magna dal sindaco e dalla maggioranza e mai implementato)”. “E’ urgente procedere alla derattizzazione integrale della città onde evitare che il problema della presenza dei ratti possa aggravarsi ulteriormente con l’imminente aumento delle temperature – conclude Pessolano – A partire dalle aree maggiormente frequentate della città ed estendendo tempestivamente il raggio d’azione all’intero territorio comunale”.