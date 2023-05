di Mario Rinaldi

Marcia di avvicinamento al voto del 14 e 15 maggio. Mancano solo dieci giorni all’election day e i preparativi fervono anche a Pellezzano, uno dei tanti comuni campani chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e della scelta del sindaco. In questo Comune, al di sotto dei 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio, per cui l’elezione avverrà in maniera diretta per la lista che otterrà la maggior percentuale di voti.

Il sindaco uscente, Francesco Morra, con la sua lista “Impegno Civico” si sta preparando alla sfida che lo vedrà contrapposto al rivale Giuseppe Pisapia sostenuto dalla civica “Pellezzano di Tutti”.

Sindaco Morra ci racconta come sta andando la sua campagna elettorale?

“Direi molto bene. Stiamo incontrando le persone sia nelle piazze che nelle proprie case e anche nei comitati elettorali presenti nelle varie frazioni del territorio. Puntiamo molto al confronto con i cittadini per cercare di raccogliere istanze e suggerimenti e dare loro risposte concrete ad eventuali problemi o disagi da loro riscontrati.

Il compito di un amministratore che gestisce un territorio è innanzitutto la capacità di ascolto e il dialogo con i propri concittadini e in secondo luogo adottare tutte le misure necessarie per migliorare la vivibilità dello stesso”.

In questa campagna elettorale ha avuto anche il sostegno da parte dell’onorevole Piero De Luca, deputato Pd. Un sostegno di “peso”.

“Con Piero siamo innanzitutto amici. Ci stimiamo molto e ognuno ha un’alta considerazione nei confronti dell’altro in quanto a capacità amministrative e governative. Piero occupa un ruolo di grande responsabilità stando in uno dei principali luoghi dove si decidono le sorti del nostro Paese. Innanzitutto lo ringrazio per accogliere sempre di buon grado i miei inviti alle campagne elettorali. Gia nel corso della passata campagna ho avuto il suo pieno appoggio.

Piero riconosce l’importante incarico che possiede un sindaco, che è il primo baluardo di un territorio.

Le parole di stima ed affetto che utilizza sempre nei miei confronti sono di grande stimolo e mi permettono di guardare con fiducia alla mia attività politica che pongo in essere per la mia terra e la mia gente”.

Lei, sindaco Morra è stato anche indicato come un candidato educato, che non cade mai nelle eventuali provocazioni che potrebbero giungere dagli avversari politici.

“Per quanto riguarda me e i candidati della mia lista l’obiettivo è quello di concentrarci sui punti del programma elettorale spiegando ai nostri concittadini tutto quello che abbiamo realizzato nei precedenti 5 anni di governo e quello che abbiamo intenzione di realizzare se gli elettori avranno intenzione di riconfermarci attraverso la loro preferenza. Credo che i toni di una campagna elettorale debbano essere sempre orientati nel rispetto dell’avversario senza scadere in offese o volgarità che non ci appartengono. E’ la linea che stiamo adottando e che intendiamo portare avanti in questi ultimi giorni che ci separano dal voto”.

Sindaco può illustrarci in sintesi i punti salienti del vostro programma?

“Innanzitutto puntiamo a completare tutti i lavori e gli interventi lasciati in sospeso al termine della consiliatura. Da sottolineare che gran parte del precedente programma elettorale è stato ampiamente portato a termine. Ad ogni modo le principali attenzioni si concentreranno sul mantenimento di un equilibrio di bilancio finanziario, indispensabile dopo il risanamento dei conti dell’Ente; sull’ambiente e sull’ecosostenibilità per una Pellezzano sempre più green e smart; sugli interventi per mitigare il rischio idrogeologico attraverso opere pubbliche che permettano di contenere eventuali pericoli derivanti da calamità naturali; e ancora su politiche sociali; giovani, lavoro, sport. Insomma, un impegno a 360 gradi per la nostra comunità che merita tutte le attenzioni”. Un Morra, quindi, carico e pronto alla sfida che si terrà tra meno di due settimane con un unico obiettivo: conseguire il secondo mandato consecutivo.