Il sindaco di Salerno Vincnzo Napoli rigetta le accuse al mittente. “Suggerirei alle opposizioni di essere rispettosi del lavoro che noi facciamo e delle difficoltà che s’incontrano. Questa favola che la città non è pulita non trova riscontro nella realtà. Certo ci sono dei punti di sofferenza, più critici, sarebbe sbagliato negarlo, ma ci stiamo spingendo oltre le nostre umane possibilità per dare un servizio adeguato alla città. In questo credo che Salerno Pulita stia svolgendo una funzione riconoscibile”.

Poi, spostandosi sul tema delle infestazioni di ratte e blatti che tornano ciclicamente con i primi caldi, il Sindaco prova a dare qualche riferimento concreto. “Incontrerò Sosto (ASL) per altri motivi ma insieme faremo un ragionamento e gli chiederò di pubblicare un calendario di derattizzazione e deblattizzazione affinché i nostri concittadini abbiano la certezza che le cose si fanno.