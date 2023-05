E’ comparso in piazzale Conte a Mondragone, in provincia di Caserta, uno striscione che oltraggia la memoria di Anne Frank, giovane vittima dell’Olocausto: “Tu sei napoletana, noi no”, scritto a caratteri neri. Davanti al tabellone messo dai tifosi azzurri per festeggiare con la scritta “Fatevene una ragione”, , i cittadini di Mondragone hanno trovato una gigantografia della vittima del nazismo “vestita” con la maglia azzurra.