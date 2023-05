“Avremo, a brevissimo, il passaggio del Giro d’Italia a Napoli e a Salerno, un altro momento di promozione dell’immagine del nostro territorio”. A dirlo e’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdi’. Parlando di sport, il ‘governatore’ campano annuncia, poi, che “e’ terminata la gara per la ristrutturazione dello stadio Arechi a Salerno, la gara per la progettazione, non per la realizzazione”. “I progettisti – spiega – hanno quattro mesi di tempo per elaborare il progetto, dopodiche’ si fa la gara, cosi’ come si e’ fatto per lo stadio San Paolo in occasione delle Universiadi”.