È sempre più allarme sicurezza in città. Presa di mira in questo periodo la zona orientale dove, proprio la scorsa notte, si è verificata l’ennesima aggressione. I fatti sono accaduti nel parcheggio di via Rocco Cocchia, a Pastena, nei pressi della fermata metro. La vittima è un 55enne, verosimilmente salernitano, già con precedenti penali, colpito dopo una lite con uno straniero ad un braccio e un ginocchio da un’arma, presumibilmente un coltello. Sul posto il Saut della Misericordia e l’Humanitas: l’uomo è stato trasportato al Ruggi per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, agli ordini del maggiore Antonio Corvino, che ha avviato le indagini. L’aggressore al momento è ricercato ma le immagini di videosorveglianza presenti in zona saranno fondamentali anche per ricostruire la dinamica dell’incidente. “Ormai la situazione è diventata insostenibile”: la denuncia arriva dall’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e membro della commissione Difesa. “Ancora una volta facciamo i conti con un’aggressione violenta, ancora una volta dobbiamo constatare il disinteresse dell’amministrazione comunale che, quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, resta immobile – ha attaccato l’onorevole Bicchielli – Ogni giorno, riceviamo segnalazioni da parte dei residenti di Salerno, in particolar modo della zona orientale cha lamentano la mancanza di controlli su tutto il territorio. Le forze dell’ordine vivono, loro malgrado, una situazione di difficoltà, a partire dalla carenza di organico che caratterizza, in particolar modo, gli agenti della polizia municipale, pronti a rispondere alle richieste dei cittadini nonostante le criticità, più volte evidenziate anche dallo stesso comandante al quale va tutta la mia stima e solidarietà per l’importante lavoro che porta avanti. Bisognerebbe agire in tempi brevi per evitare ulteriori episodi di questa portata ma soprattutto per evitare una tragedia e garantire ai cittadini una maggiore sicurezza; sarebbe opportuno convocare il tavolo per l’ordine e la Sicurezza pubblica e mettere nero su bianco quali iniziative il Comune intendo mettere in campo”. Intanto, ad intervenire anche il consigliere di Forza Italia, Roberto Celano che esprime grandpreoccupazione e la condizione di insicurezza in cui vivono i residenti di via Rocco Cocchia e, in particolare, delle abitazioni limitrofe alla stazione della metropolitana di Pastena. “Nel parcheggio antistante la suddetta stazione, si assiste quotidianamente al bivacco di balordi con conseguenze anche di natura igienico-sanitarie, oltre che di pregiudizio per la sicurezza dei cittadini e degli anziani in particolare. Lo stato di abbandono e di degrado favorisce anche traffici illeciti che meriterebbero di essere maggiormente attenzionati.

L’episodio dell’accoltellamento avvenuto nella serata di ieri è solo l’ultimo ed il più grave evento verificatosi in zona – ha detto il forzista – Rammento che più volte ho rappresentato per le vie informali ed anche con missive le suesposte preoccupazioni, avendo nel merito anche personalmente informato il capo della Squadra Mobile. I residenti del quartiere hanno bisogno di certezze e di percepire la presenza delle Istituzioni che ad oggi sono apparse impalpabili e poco incisive”. Da qui, dunque, la richiesta di “un intervento immediato e risolutivo al fine di ripristinare in zona la legalità e di restituire serenità e condizioni di vivibilità ai residenti che oggi vivono una situazione di precario degrado ambientale e sociale”.