Confermata la condanna a 4 anni di reclusione per Rosario Lamberti, ex giornalista, denunciato dal tecnico Ezio Capuano, con l’accusa di estorsione e diffamazione ai danni del mister salernitano.

Lamberti avrebbe richiesto 5mila euro all’attuale tecnico rossoblu in cambio di una campagna stampa a favore. Non ricevendo la suddetta somma, Lamberti avrebbe ripetutamente diffamato Capuano all’interno delle sue trasmissioni.

I giudici della corte di Appello, accogliendo le richieste dell’avvocato Teodoro Reppucci, hanno confermato integralmente la condanna anche all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, emessa in primo grado dal tribunale di Avellino nel giugno del 2022.

L’imputato, era finito agli arresti domiciliari il 14 maggio 2021 con l’accusa di tentata estorsione e diffamazione aggravata nei confronti di Capuano.

re.cro.