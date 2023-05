di Marco De Martino

Squalificato Paulo Sousa, a prendere la parola in sala stampa è stato il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis che, oltre a parlare del pirotecnico pareggio tra Salernitana e Fiorentina ha fornito anche alcune importanti indicazioni di mercato: “La partita è stata preparata molto bene, il risultato -spiega il ds granata- ci soddisfa ma evidentemente con maggiore attenzione in fase difensiva si poteva fare risultato grosso e mettere un macigno sul nostro obiettivo. Ci prendiamo quello che è venuto contro un avversario tosto. Avevamo davanti un calendario durissimo, e non mi riferisco solo alle ultime due gare contro Napoli e Fiorentina. E’ il decimo risultato utile consecutivo in serie A e questo deve rendere orgogliosi tutti, dalla società, allo staff, all’ambiente”. Il protagonista assoluto dell’incontro è stato Boulaye Dia, autore di una tripletta che l’ha portato a quota 15 gol. E così De Sanctis sgancia la bomba: “Questa estate grazie al presidente, grazie all’accettazione del giocatore, del suo staff, che hanno accettato il progetto Salernitana, ed anche del Villareal, oggi ci godiamo un campione dentro e fuori dal campo. Nei numeri ma anche nel rapporto con squadra, società, tifosi sta dimostrando di essere un grande professionista. Mi sento di dire -afferma il ds granata- che abbiamo, a livello contrattuale, la forza per trattenerlo. Anzi, posso dire che dal 1° luglio Dia sarà un giocatore a tutti gli effetti della Salernitana”. Un annuncio che farà felice i tifosi della squadra granata ma che non è l’unico di un De Sanctis scatenato: “Una crescita ulteriore? Dopo la salvezza, questo è quello che farà la Salernitana, ovvero confermarsi un club virtuoso che farà quadrare i conti e che dovrà consolidarsi in A con giocatori giovani e forti, come Lovato, Pirola e Daniliuc che sono un orgoglio per noi. E’ nei nostri programmi fare in modo che anche Pirola sia un giocatore della Salernitana a tutti gli effetti a partire dal 1° luglio”. E Paulo Sousa? Il tecnico, per stessa ammissione di Morgan De Sanctis, ha radicalmente cambiato le sorti della Salernitana. Dopo averla raccolta in caduta libera in seguito alla sconfitta di Verona, il portoghese ha portato i granata quasi alla salvezza: “Il mister e lo staff -spiega il direttore sportivo- sono stati bravissimi come i calciatori a recepire le loro indicazioni. Qualcosa è cambiato dal punto di vista tattico ma anche da quello dello sfruttamento delle risorse tecniche che questo club ha. Qualcosa è cambiato anche all’interno della società ma sono stati i calciatori. Sousa -aggiunge De Sanctis- ha messo nelle condizioni migliori alcuni giocatori che sono stati messi nelle condizioni di esprimersi al meglio senza un percorso passato”. De Sanctis, riguardo al futuro di Sousa, preferisce glissare: “In tutte le situazioni abbiamo il coltello dalla parte del manico, è chiaro che la Salernitana non costringe nessuno a restare. C’è una riprogrammazione che faremo, il presidente è ambizioso ed anche nel calcio vuole lasciare una impronta come ha sempre fatto. Ci sarà una crescita ma ci saranno modi e tempi per farlo”. In conclusione, De Sanctis dedica un pensiero a quanto accaduto prima, durante e dopo il derby di Napoli: “Ho vissuto la settimana del derby come lo hanno fatto tutti in città, con grande trasporto. Sono stati bravi il mister e la squadra a isolarsi, forse sono stati gli unici a farlo e grazie a loro -continua il ds granata- ci siamo tolti una bella soddisfazione, ma solo per il punto conquistato. Capisco che ci sono state tante cose relative alla partita con il Napoli, vorrei sottolineare però il percorso di crescita che questo club deve fare, ovvero conquistare un punto su un campo come Napoli per la salvezza. E’ giusto anche che -conclude De Sanctis- i tifosi della Salernitana possano prendersi quelle rivincite che meritano”.