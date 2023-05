«I fondi arrivano se li spendiamo, se siamo in grado di mettere a terra progetti per i quali e sulla base dei quali quei fondi sono stati assegnati». Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine di un appuntamento elettorale a Pontecagnano, nel Salernitano. SI, infatti, dopo anni di accuse e contestazioni all’attuale amministrazione uscente ha deciso di sostenere proprio il candidato sindaco del centrosinistra, Giuseppe Lanzara. «Si può e si poteva discutere delle scelte che hanno caratterizzato la definizione del Pnrr a suo tempo – prosegue – ma oggi, di fronte a scadenze che si avvicinano una dopo l’altra, occorre fare una sola cosa e cioè portare a casa quelle risorse, mettendo a terra i progetti». Per il ledader di Sinistra Italiana, «il Governo su questo, mostra una grande confusione, è una confusione che attraversa la maggioranza, ci sono punti di vista evidentemente molto diversi tra chi dice “non li prendiamo tutti” e chi dice “li spenderemo tutti”, ma mostra ancora una volta di non aver capito qual è il punto. Il punto è esattamente quello di investire negli enti locali, nei territori, potenziando il personale, potenziando il personale dell’amministrazione pubblica, per fare in modo che anche le difficoltà, che pure esistono nella costruzione delle procedure necessarie, possano essere superate in tempo e ci consentano di non perdere i fondi», conclude Fratoianni.

Il leader di SI ha poi chiarito che «la prospettiva è quella di battersi per guadagnare amministrazioni comunali, soprattutto per offrire, a questi territori, una prospettiva di governo che metta al centro il lavoro, la qualità e i diritti del lavoro, proprio mentre il Governo della destra si prepara, con una specie di pessimo scherzo di cattivo gusto, a utilizzare la Festa dei lavoratori e delle lavoratrici per rendere ancora più precario, debole, fragile il lavoro nel nostro Paese». «Guadagnare amministrazioni comunali – aggiunge il parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra – per mettere al centro la prospettiva della tutela dell’ambiente, del territorio, della conversione ecologica, di fronte a una crisi climatica che schiaccia il Paese, ma schiaccia l’Europa intera».