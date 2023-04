«Massima attenzione per le periferie». È questo il punto di partenza di Luigi Bellino, candidato al consiglio comunale di Pontecagnano Faiano nella lista di Forza Italia, inserita nella coalizione a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Bisogno. Un ritorno in campo dopo l’esperienza da consigliere nel quinquennio 2013-2018 e la candidatura alle scorse elezioni comunali. «Ho scelto di rimettermi in gioco perché credo perché credo che la mia città abbia bisogno di persone che hanno voglia di impegnarsi per far crescere il territorio» sottolinea Bellino, che aggiunge: «Giuseppe Bisogno è una garanzia, oltre che per la serietà, perché ha una visione concreta di città e si impegnerà a non lasciare indietro nessuna parte del territorio di Pontecagnano Faiano. È una persona animata da una passione politica che viene dal passato e sono certo che sarà il migliore sindaco possibile». Nell’agenda di Bellino al primo posto vi sono le periferie, a cominciare da Picciola e Pagliarone, luoghi in cui, ancora oggi, i residenti si sentono «cittadini di serie B». «Nella mia precedente esperienza consiliare – spiega Bellino – sono tante le cose che ho portato a termine in maniera concreta. Penso al sottopasso, ai parcheggi nelle scuole primarie e presso la chiesa di Corvinia. Allo stesso tempo ho portato avanti, attraverso un rapporto proficuo con le associazioni del territorio, una serie di attività volte a garantire la tutela della sicurezza e dell’ambiente. Altrettanto importante è stata la componente dell’aggregazione, in quanto componente fondamentale per “fare comunità” in maniera reale». «Oggi – aggiunge Bellino – riparto da qui, dalla necessità di riprendere quel filo e mettere in campo azioni che possano dare alle comunità che vivono in periferia la centralità che meritano». Di qui l’importanza di essere candidato in una lista che rappresenta un partito strutturato a livello nazionale come Forza Italia. «Ho sempre militato nella coalizione di centrodestra – sottolinea Bellino – ed oggi più di ieri c’è la necessità di avere un’interlocuzione forte con il governo centrale ed i partiti della maggioranza che governa il nostro Paese. Ho già avuto modo di discutere con il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, sulla revisione del vincolo paesaggistico e sulla centralità che Pontecagnano Faiano deve avere per quel che riguarda l’aeroporto. Sono temi importanti per il futuro del territorio e dobbiamo averne contezza». Infine, un passaggio sulla difesa della legalità: «Ho dimostrato di voler difendere la città da tutto e da tutti, anche davanti a vicende incresciose. L’ho fatto in passato e lo farò in futuro se dovesse rendersi nuovamente necessario».