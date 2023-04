di Mario Rinaldi

“Pellezzano in questi cinque anni ha avuto uno dei migliori sindaci della Valle dell’Irno”. Ha esordito così, il deputato PD Piero De Luca, che ieri mattina presso la sede di Unica alla frazione Capezzano di Pellezzano, ha presenziato all’incontro pubblico della campagna elettorale del sindaco uscente, Francesco Morra, in corsa con la lista “Impegno Civico” per il voto del 14 e 15 maggio prossimi. “5 anni fa – ha sottolineato De Luca – abbiamo iniziato una campagna elettorale su questo territorio con l’ostracismo e la diffidenza di molti. Tuttavia, il merito e le capacità di un amministratore come Francesco hanno prevalso su ogni ostacolo e i risultati conseguiti ad oggi sono sotto gli occhi di tutti. Mi congratulo con l’amico Francesco anche per la carica di consigliere provinciale con delega alla cultura, che ricopre con impegno e professionalità, perché non è affatto una carica scontata”. “Oggi – ha detto ancora De Luca – Francesco Morra presenta la sua ricandidatura a primo cittadino di un Comune che è diventato tra i più virtuosi della Provincia di Salerno, sia dal punto di vista dell’equilibrio finanziario raggiunto sia per la capacità di spesa dimostrata nella progettazione relativa ai fondi del Pnrr: asili nido, interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico; interventi nelle politiche sociali e molto altro.

Pellezzano ha fatto questo e altro ancora grazie alla capacità amministrativa di questo sindaco che oggi chiede ai suoi elettori un’altra dimostrazione di fiducia e di affetto”. Poi De Luca, spaziando su temi di politica nazionale ha anche evidenziato come l’Italia, ad oggi, sia il primo Paese beneficiario dei fondi del Pnrr, dei quali circa il 40% sono destinati al Sud, rimarcando anche il fatto che il Governo di destra, con la sua politica di contrasto rischia di bloccare tutti i progetti in atto. “Noi – ha assicurato De Luca – faremo le barricate per dimostrare che non intendiamo mollare le conquiste fatte dal nostro Meridione. Ci batteremo in tal senso e ci batteremo anche contro l’autonomia differenziata che rischia di spaccare in due l’Italia creando notevoli disagi anche alla sanità pubblica, che se privatizzata consentirà l’accesso solo alle classi più abbienti, provocando un danno non indifferente ai ceti che hanno minori possibilità dal punto di vista economico. Il primo cittadino Morra ha ringraziato per il sostegno ricevuto evidenziando che “uno degli obiettivi più importanti raggiunti dalla consiliatura appena conclusasi è stato quello di mettere in ordine i conti delle casse dell’Ente. Una soddisfazione immensa conclusasi anche con l’approvazione del bilancio previsionale nell’ultima assise tenutasi venerdì scorso. Inoltre, non dimentichiamoci l’approvazione del Puc dopo ben 23 anni di attesa e tanti altri interventi nelle politiche sociali a sostegno dei disabili, degli anziani e dei più deboli.

Così come interventi di grande rilievo sono stati eseguiti durante il periodo più difficile della pandemia, quando sono stati sistemati i territori maggiormente a rischio idrogeologico. Insomma, un impegno costante che abbiamo tutta l’intenzione di voler continuare ad offrire per la comunità di Pellezzano e per un territorio che ha conquistato il posto che merita nella provincia di Salerno”. Ieri sera, intanto, si è tenuto un altro comizio elettorale proprio alla frazione di Capezzano.