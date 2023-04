Buone notizie per ventisette lavoratori della Società Salerno Container Terminal, Gruppo Gallozzi che da oggi vedranno trasformare i loro contratti da part time a full time. Lo ha annunciato la segreteria provinciale della Filt Cgil di Salerno, guidata dal segretario Gerardo Arpino che esprime piena soddisfazione per il risultato ottenuto dopo l’accordo raggiunto lo scorso 26 aprile. «La segreteria provinciale della Filt Cgil, congiuntamente alla propria Rsa, esprime grande soddisfazione per l’accordo sottoscritto con la Società Salerno Container Terminal, Gruppo Gallozzi, in data 26 Aprile u.s. in un momento così delicato in cui versa nostropaese – hanno fatto sapere dall’organizzazione sindacale – Un’intesa importante che prevede la trasformazione di 27 contratti di lavoratori, dal 1 Maggio, da part-time a full-time, ed un investimento che l azienda ha deciso di mettere in campo, garantendone un futuro economicamente stabile e certo». Il sindacato, da sempre al fianco dei lavoratori, ha poi fatto sapere che «continuerà il suo percorso di salvaguardia dei diritti, della salute e della sicurezza», soprattutto alla luce della precaria situazione che l’Italia sta vivendo.