<Tifoso della mia Salernitana, quella però che hanno fatto fallire nel lontano 2005 ma solo simpatizzante del Napoli>. L’ex presidente granata Nello Aliberti interviene prima del derby ma non si sbilancia più di tanto a poche ore dal fischio d’inizio del derby del sud che alle 15 vedrà in campo, al Maradona, le due squadre campane.

Un pizzico di nostalgia, presidente Aliberti, resta sempre o no?

<Certo rimane sempre a distanza di circa 18 anni ma penso che la partita di oggi come la vedo io possa essere già segnata visto che il Napoli, secondo me, ha già vinto lo scudetto e la Salernitana si è già salvata>

Un’amichevole di lusso, dunque?

<Diciamo così visto che i margini per pensare anche alle prossime sei gare in caso di insuccesso dell’una o dell’altra ci sono sempre. Il Napoli di Spalletti sta dominando questo campionato ed ha vinto il tricolore penso già nel mese di gennaio e la squadra di Sousa ,la Salernitana, sta dimostrando di avere le carte in regola per arrivare a quel secondo traguardo della salvezza che ormai è dietro l’angolo

Come spiega lo spostamento della partita da ieri ad oggi pomeriggio?

<Sono le solite pagliacciate all’italiana di una Federazione Gioco calcio che da oltre vent’anni si comporta in questo modo. Le regole loro le cambiano come vogliono penalizzando, in questo caso, società più piccole che non fanno grandi pressioni come magari arrivano dai grandi club

Un provvedimento che ci può stare, secondo lei, per quei motivi di ordine pubblico sbandierati da alcuni giorni?

<Visto che il Napoli è ad un passo dal suo terzo titolo iridato dopo 33 anni e che ci sono le televisioni che riprendono le gara in diretta la tranquillità e la serenità in certi casi è auspicabile e senza tifosi della Salernitana sugli spalti si pensa che si debbano evitare probabili incidenti anche se la folla sarà davvero tanta sia al Maradona per la partita delle 15 che per le strade per i festeggiamenti che seguiranno in caso di risultato positivo che arriverà dalla partita tra Inter e Lazio

Lei seguirà la partita di oggi allo stadio Maradona, presidente Aliberti?

<Assolutamente no visto che non mi reco allo stadio da anni. Vorrei trascorrere la domenica in costiera se le condizioni climatiche lo consentono seguendola per televisione. Tutto qui. Anche perché, devo confessare, in me è rimasta impressa ancora la gara del San Paolo della stagione 2001 – 2002 quando ero anche in panchina con Zeman allenatore. Ed ebbi la grande soddisfazione di esultare con i tifosi della Salernitana presenti per quel gol di Lazzaro al 94′ che pareggiò a tempo ormai scaduto il gol del napoletano Villa realizzato nel primo tempo>

Poi purtroppo arrivò quel fallimento 3 anni dopo?

<Purtroppo sì in quella epoca calcistica certamente diversa da quella attuale. Anche se anche in quel caso la Federazione si comportò come fa ormai da 20 30 anni. E’ una noiosa replica per penalizzare le piccole società. Diciamo che questo federcalcio si comporta come un sarto che cuce su misura..E bene ha fatto l’attuale società della Salernitana a lamentarsi di questo assurdo trattamento>.



