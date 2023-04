Il Comune di Salerno acquisisce a titolo gratuito il bocciodromo di via dei Mille e le aree circostanti, che si sviluppano su una superficie di circa ottomila metri quadrati. Questo importante risultato è il frutto di una convenzione stipulata tra lo Iacp e l’Agenzia della Regione Campania Acer. Quest’ultima avrà il compito di stilare il progetto ed appaltare i lavori al fine di realizzare l’importante riqualificazione urbanistica ed ambientale programmata dal Comune di Salerno in quell’area della zona orientale. Il vecchio manufatto sarà demolito ed al suo posto sarà costruito un bocciodromo moderno e funzionale. Il progetto prevede, altresì, la realizzazione di una piazza, parcheggi, verde attrezzato e l’installazione di elementi di arredo urbano. Sarà ampliata anche la sede stradale per aumentare la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. Questo intervento, grazie al sostegno della Regione Campania, consente di risolvere una complessa problematica. Garantiamo il decoro urbanistico ed ambientale del popoloso rione. Continuiamo a lavorare per migliorare la qualità di vita in tutti i quartieri.