SALERNO – Raggiunto il record di imbattibilità in Serie A, la Salernitana oggi a Napoli cercherà di portare a nove i risultati positivi consecutivi e magari di ottenere la seconda vittoria consecutiva. In questa stagione è successo solo una volta con i successi contro Lazio e Spezia. Sono 13 i punti ottenuti dalla Salernitana in trasferta, con l’ultima sconfitta che risale al 12 febbraio a Verona, con Nicola in panchina. Paulo Sousa è quindi imbattuto in edizione da viaggio con quattro pareggi in altrettante gare disputate lontano dall’Arechi. L’ultima squadra a ottenere cinque pareggi esterni di fila in una singola stagione nella competizione è stata la Lazio nel marzo 2016 (sei)Meno punti dei granata in trasferta ne hanno collezionati solo Cremonese (10), Spezia (10), Sampdoria (9) e Verona (6). La Salernitana ha segnato almeno una rete nelle ultime sei partite di campionato e ha messo nel mirino la striscia di otto registrata nelle ultime otto giornate della passata stagione. 35 i punti ottenuti in casa dal Napoli, con la sola Juventus che ha fatto meglio, avendone totalizzato uno in più. Undici vittorie, due pareggi, contro Lecce e Verona e due sconfitte, contro Lazio e Milan è il bilancio casalingo della squadra di Spalletti che in quindici partite casalinghe ha segnato 33 reti. Il Napoli in questo campionato ha ottenuto 38 dei 42 punti disponibili nelle sfide contro squadre che iniziavano la giornata nella parte bassa della classifica – fanno eccezione i due pareggi casalinghi contro Lecce il 31 agosto e Verona nell’ultima gara interna in Serie A. Dal ritorno in Serie A nella scorsa stagione, la Salernitana ha sfidato quattro volte la squadra capolista ad inizio giornata e ha ricavato un solo punto (2-2 vs Milan, 19 febbraio 2022) da questi incroci – due di queste partite sono state contro il Napoli. Solo il Borussia Dortmund (sette) ha segnato più gol da fuori area della Salernitana (sei) nei top-5 campionati europei da inizio 2023; il Napoli, invece, è la squadra dei maggiori cinque tornei europei 2022/23 che in percentuale ha segnato più gol dall’interno dell’area: ben 66 su 67, ossia il 99%. Con il gol di Coulibaly nell’ultimo turno di campionato sono salite a sette le reti messe a segno dai centrocampisti della Salernitana nel girone di ritorno di questa Serie A, meno solo di Juventus (10) e Lazio (otto) nel periodo (a sette anche il Sassuolo). Considerando gli ultimi 15 minuti di gioco prima dell’intervallo, il Napoli è la squadra che segna di più in Serie A (14) e la Salernitana quella che subisce più gol (13). Nell’ultima giornata di campionato Boulaye Dia ha segnato un gol e fornito un assist, raggiungendo quota 11 reti e sei passaggi vincenti; nei maggiori cinque campionati europei, dal punto di vista realizzativo, ha fatto meglio solo nel 2020/21 (14 con il Reims), mentre in quanto ad assist sta vivendo la sua miglior stagione. Solo Lookman (13) e l’avversario di giornata Kvaratskhelia (12) hanno segnato più gol di Boulaye Dia (11) tra gli esordienti in questa Serie A. Attualmente Federico Bonazzoli è l’unico giocatore capace di segnare un gol con la maglia della Salernitana sul campo del Napoli (23 gennaio 2022); con una rete supererebbe Marco Di Vaio (12) e diventerebbe in solitaria il miglior marcatore del club campano in Serie A. Antonio Candreva (78) è vicino a eguagliare Marek Hamsik (80) come 2° miglior assistman della Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo dato) – il 1° nel periodo è Totti a quota 92. Con la rete messa a segno nell’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo, Lassana Coulibaly è salito a tre gol segnati in 28 presenze in questa Serie A, tanti quanti ne aveva segnati nelle precedenti 124 partite giocate in carriera nei top-5 campionati europei. Bilancio negativo per il tecnico granata Paulo Sousa sempre sconfitto nei tre precedenti in casa del Napoli, mentre in casa ha rimediato soltanto due pareggi. Tre i precedenti tra il tecnico granata e Spalletti con un bilancio di due vittorie, entrambe casalinghe, per l’attuale tecnico del Napoli e di un successo per Paulo Sousa. Sono otto i precedenti contro la Salernitana per Spalletti che ha vinto sei volte, pareggiato una e perdendo solo nel 1999 all’Arechi alla guida della Sampdoria. Seconda volta per la Salernitana con l’arbitro Marcenaro di Genova dopo il 2-2 di quest’anno sul campo della Juventus, match in cui la squadra granata ha avuto l’unico rigore a favore di questo campionato. Sempre a questo torneo è relativo l’unico precedente del fischietto ligure con il Napoli nel match casalingo contro il Lecce, terminato in parità.