Ricordate il nostro articolo dello scorso 15 aprile, sul terreno che il Comune ha messo a disposizione della Salernitana a Cupa Siglia per l’eventuale centro sportivo che Iervolino vuole costruire e che non era nella sua disponibilità nè in quella della Provincia?.

A volerci vedere chiaro è il deputato salernitano di Sinistra Italiana che ha presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’interno. Scrive Mari: da un articolo pubblicato sul quotidiano «Le Cronache» del 15 aprile 2023 si apprende che il terreno che il comune di Salerno ha messo a disposizione della società di calcio Salernitana a Cupa Siglia per l’eventuale realizzazione di un centro sportivo in realtà non sarebbe nella sua disponibilità né in quella della provincia;

su quell’area, infatti, insiste una vicenda non ancora definita e legata alla costruzione di un termovalorizzatore, progetto che inizialmente fu promosso dal sindaco di Salerno e che poi naufragò in quanto la provincia, che avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione, non diede seguito al progetto;

il Governo, all’epoca, stanziò trenta milioni di euro per la realizzazione del termovalorizzatore che furono gestiti e utilizzati dal sindaco e commissario ad acta per indennizzare i proprietari dei terreni espropriati;

secondo quanto riportato nell’articolo pubblicato dal quotidiano «Le Cronache» «Proprio per la cifra sborsata e poi la mancata costruzione del termovalorizzatore, il terreno passò nella disponibilità della Presidenza del Consiglio»; Mari chiede di sapere se ciò fosse vero saremmo di fronte ad un fatto grave, sia perché il comune si impegna su aree che non sono nella sua disponibilità e sia perché apprendiamo che per quei terreni sono stati spesi ben trenta milioni di euro e nessuna opera è stata realizzata –:

se l’area che il comune di Salerno ha indicato alla società di calcio Salernitana a Fuorni nord per l’eventuale realizzazione di un centro sportivo sia nella disponibilità o meno del comune di Salerno e se risponda al vero che siano già stati investiti e spesi trenta milioni di euro senza alcun apparente ritorno per la collettività e il territorio su cui il terreno insiste e quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano porre in essere per destinare l’area alla realizzazione di progetti diversi dal termovalorizzatore. Sulla vicenda, e in particolare sul pagamento degli alberi ci fu una denuncia alla Procura dell’ex presidnte della Provincia Antonio Ianone e anche una inchiesta della stessa Procura di cui poco o nulla si è saputo. Nonostante le prove portate a supporto della stessa denuncia.