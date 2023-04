I giovani del Rotaract Club Battipaglia hanno organizzato un evento solidale in nome della mozzarella di bufala battipagliese, precisamente dell’iconica Zizzona.

“Il Service del nostro evento sarà devoluto all’acquisto di materiali per il Grest 2023 organizzato dala Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Battipaglia”, ha dichiarato il giovane presidente Vittorio D’Andrea, “uno degli scopi della nostra associazione è quello di sostenere il territorio. L’Oratorio della Parrocchia Santa Teresa è da sempre un punto di riferimento per i giovani battipagliesi, per questo mi è sembrato giusto che un club di giovani come il nostro potesse contribuire all’organizzazione di un evento che aiuta ogni anno tanti bambini, ragazzi e famiglie”.

La cena organizzata presso il Locale In Piscina a Battipaglia, ha raccolto circa 100 giovani rotaractiani da tutto il distretto Rotaract 2101, che rappresenta la nostra regione.

“Vedere tanta partecipazione da Rotaractiani di altri club è motivo di grande orgoglio per me” ha continuato d’Andrea, “Il nostro club esiste dal 2019, l’affetto di tanti “colleghi” mi lascia pensare che stiamo svolgendo bene il nostro lavoro, e spero che nei prossimi anni la nostra città possa accogliere eventi ancora più grandi e significativi”.

A partecipare alla cena, anche rappresentanze di altre associazioni e realtà battipagliesi, in un momento di importante collaborazione per il territorio.

Anna Maria Iodice