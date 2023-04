In data 24 aprile 2023 presso la Casa Olympic di Salerno si è svolto il Torneo Gold League under 13 DECATHLON CUP 2º Memorial Giovanni Palma.

Le squadre partecipanti: Coscia Football Academy, Olympic rossi, Olympic bianchi, Millennium, Aquilotti cavesi, Assocalcio Terzo Tempo, Avellino e Libertas Sala Consilina.

La vittoria finale è stata conquistata dalla Coscia Football Academy della presidente Lucia Coscia e con alla guida dei giovani atleti l’allenatore Mr. Anastasio Enrico.

Questa la rosa dei giovanissimi calciatori: Romano Andrea, Mutariello Francesco (C), Cerrato Francesco, Maiello Luigi, Trucillo Antonio, De Bellis Andrea, Venturi Andrea, Cirino Andrea, Troisi Samuel, Piccininno Jacopo, Villani Massimiliano, Scannapieco Gioele,Matteo Forte.

Ad alzare la coppa per i primi classificati è stato il capitano Mutariello Francesco, inoltre Romano Andrea ha ricevuto il premio di Miglior portiere e Cirino Andrea invece quello di Miglior giocatore.

Giungano a tutti loro, i nostri complimenti per questo risultato sportivo e gli auguri di continuare a vivere momenti di gioia e divertimento tutti insieme.