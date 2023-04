di Enzo Sica

Distensione. Eccola la parola che giusta, la più gettonata (come si dice in gergo) nelle ultime ore per stemperare ancora di più la tensione che esiste tra le tifoserie del Napoli e della Salernitana in vista del derby di sabato pomeriggio al Maradona di Napoli. C’erano state delle avances per farla spostare domenica pomeriggio ma, alla fine, si giocherà sabato alle ore 15.

E’ una partita, questa, che rimarrà nella storia perchè il Napoli di Spalletti può, con una vittoria, ipotecare ed accarezzare il sogno scudetto dopo 33 anni dall’ultima storica vittoria anche considerando il grande vantaggio che ha sulla seconda in classifica, la Lazio ma poi dovrebbe aspettare che la squadra di Sarri giocando domenica contro l’Inter (e non vincendo, magari) per poter festeggiare la conquista del tricolore.

Quello che stride di più in quella che senz’altro sarà una grandissima festa sarà l’assenza dall’impianto partenopeo dei tifosi della Salernitana. Come per la gara di andata all”Arechi quando fu vietata la trasferta ai napoletani, così sabato a Fuorigrotta il disco sarà rosso per i tifosi granata per motivi di ordine pubblico. Ma è giusto tutto ciò? Un interrogativo che trova subito un riscontro nel divieto per motivi di ordine pubblico che, purtroppo, ha il sopravvento. Dunque off limits il Maradona per la tifoseria granata, tra le più grandi nel firmamento del mondo pallonaro italiano.

E’ chiaro che questo no ai salernitani a Napoli stride e non poco in questo sabato italiano che sta per arrivare di grande calcio e di sicuri festeggiamenti. Per entrambi? Ma si perchè anche dalla sponda partenopea la non partecipazione al derby dei tifosi salernitani non è che sia vista con occhio benevolo da parte di tutti i tifosi azzurri. Ed anche ascoltando la voce di Saverio Passaretti presidente dell’ Associazione Italiana Napoli club dal 2005 (ha preso il posto di un grande come Crescenzo Chiummariello) ci si rende conto che non piace questo stato di cose visto che il calcio – come ha subito detto il presidente – è di tutti noi tifosi. Dunque non vedere i salernitani a Napoli sabato per quella che si preannuncia una grande festa stride un pò>

In che senso, presidente?



Bisogna dire che sia il Napoli che la Salernitana stanno davvero esaltando la nostra Regione?