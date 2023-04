Si stanno svolgendo a Roseto degli Abbruzzi, in provincia di Teramo, dal 23 al 25 aprile le qualificazioni per la finale del campionato italiano di pugilato della Federazione Pugilistica Italiana. A partecipare i migliori atleti italiani, che hanno superato le qualificazioni regionali, e rappresentano la propria regione. Per la Campania nella categoria dei 40 kg il boxer dell’Olympic Planet di Mercato San Severino Moffa Luigi, che dopo aver superato brillantemente il torneo regionale, vincendo ben due incontri, ha superato nelle qualificazioni con un netto 5 a 0 il rappresentante dell’Emilia Romagna Sanna Cristian. Con uno stile molto elegante, rapido sulle gambe e con numerosi colpi a bersaglio, Moffa dopo aver fatto contare l’avversario al primo round, ha continuato la sua scalata verso la vittoria conducendo le tre riprese in salita con serie e combinazioni di colpi veloci e molto precise. “Sono soddisfatto dell’incontro disputato – afferma il campione campano Luigi Moffa – Ora punterò a fare bene per la finale, grazie alla preparazione e all’allenamento con i miei maestri, mio zio e mio padre”. La finalissima si disputerà sempre a Roseto degli Abruzzi dal 19 al 21 maggio 2023 e sicuramente il campione sanseverinese regalerà un ottima prestazione seguendo le orme del campionissimo Abbes, a breve impegnato per i campionati mondiali in Uzbekistan dal 1 al 14 maggio 2023.