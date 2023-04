Una Madonna delle Galline da record, che rimarrà per sempre incisa nei ricordi della città come la festa della ripartenza completa, dopo tre anni di stop forzato. Al termine di questi magnifici giorni di festeggiamenti, prolungati di una settimana, è giunto il momento di ringraziare tutti coloro che hanno coadiuvato la riuscita di questa festa in onore della Madonna del Carmelo, detta delle Galline. «Prima di tutto i miei concittadini, a cui stringo la mano ad uno ad uno. È grazie alla collaborazione e all’entusiasmo di tutti che riusciamo, insieme, di anno in anno, a portare questa festa sempre più in alto, con grandissimo orgoglio di tutta la città. Ringrazio l’Arciconfraternita della Madonna delle Galline, nella persona del priore Pippo Tortora, don Antonio Guarracino in rappresentanza della Forania di Pagani, i tosellanti, per il percorso di collaborazione intrapreso in questo ultimo anno in un tavolo di concertazione che ha già portato e siamo sicuri continuerà a portare, nell’unione di tutte le parti in causa, miglioramenti e armonie ulteriori alla nostra amata fest», ha dichiarato il sindaco Lello De Prisco. «Grazie per la presenza e la vicinanza ai miei colleghi sindaci del comprensorio e a tutti i rappresentanti dei Comuni giunti, il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo Di Maio, il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, il sindaco di Sant’Egidio, Antonio La Mura, il sindaco di San Marzano Sul Sarno, Carmela Zuottolo, il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, l sindaco di Striano, Antonio Del Giudice, il sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda, il sindaco di Siano, Giorgio Marchese, il consigliere di Cava de Tirreni, Armando Lamberti, l’assessore Veronica Avella del Comune di Nocera Superiore, il consigliere Anna Parlato del Comune di Angri, il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino, Antonio La Mura – ha poi aggiunto il primo cittadino – Grazie ai rappresentanti istituzionali che ci hanno onorato nella serata di domenica, nel percorso della processione dal sagrato della Basilica di Sant’Alfonso al Santuario della Madonna delle Galline, tratto solenne della Processione. Grazie al presidente della Provincia, Franco Alfieri, il vicesindaco del comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Francesco De Angelis, l’assessore del Comune di Nocera Superiore, Veronica Avella. Infine grazie a tutte le donne e gli uomini della mia amministrazione e a tutti gli amici che hanno collaborato per questo successo e che in maniera silenziosa mi sono vicini nell’intento di far progredire sempre di più la nostra Pagani.