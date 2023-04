Di Andrea Orza

Dopo anni di esperienza in giro per l’Italia, Danilo De Martino e la compagna Rita fondano Saloon Hair Wellness. Un piccolo tempio di slow beauty dove la cliente può rallentare e prendersi una pausa. Prodotti ineccepibili e 100 per cento sostenibili contribuiscono a fare la differenza nel territorio salernitano da oltre 13 anni.

Molto più di un salone ma un’esperienza per il cliente. Come concepite il vostro studio?

“Il nostro concetto di salone nasce da un’idea diversa di parrucchieri. Personalmente mi sono sempre definito un artigiano nel suo significato autentico. L’anno prossimo compiremo mezzo secolo di passione, quest’ultima tramata da nostro padre Vincenzo De Martino a me e a mio fratello Aldo che con grande successo ha portato il brand oltre il confine inoltrandosi fino a Panamá. L’handmade meticoloso e consapevole che offriamo al cliente, va oltre il conformismo delle tendenze del momento perché crediamo che ogni persona sia unica. La sinergia è un’aspetto centrale nel nostro approccio, insieme alla professionalità e alla creatività che sono requisiti fondamentali per qualsiasi artigiano. Nel primo caso occorre che tutta l’esperienza acquisita sul campo venga applicata in base alle esigenze, i desideri e le caratteristiche del cliente. Ad esempio, tener conto del colore della pelle e della morfologia del viso sono presupposti tecnici che devono essere considerati in base alla proposta.Da non sottovalutare poi, è il pensiero creativo. Solamente quando siamo certi che tutto rientri nel canone del buon gusto siamo pronti a procedere.”

Raccontaci dell’alleanza con Aveda.

“Saloon Hair Wellness non è un tipico salone di bellezza, ma una Head Spa, un luogo in cui la passione per la cura dei capelli sono al primo posto. Grazie ai marchi AVEDA & OWAY siamo in grado di offrire una garanzia di alta qualità. Questi prodotti, biologici e biodinamici supportano il pianeta terra assecondando una filosofia 100 per cento sostenibile, dal packaging degradabile fatto di mais compostato ai processi di produzione supportati da energia rinnovabile.”

In occasione del mese della terra, quali suggerimenti e consigli potreste dare al pubblico?

“Sicuramente il consiglio è quello di valutare i prodotti acquistati e sostenere imprese attente all’etica ambientale. Oggi sempre più aziende, inclusi i colossi del beauty brand sono interessati alla chimica verde e consapevole. Migliorare si può, senza ricorrere a scuse!”

Com’è cambiata negli anni la prospettiva sul vostro mestiere e quali saranno i risvolti futuri?

“Nei prossimi anni assisteremo a profondi cambiamenti nel nostro settore. Così la sosta dal parrucchiere si trasformerà sempre più in un’esperienza di benessere a tutto tondo. Il salone diventerà una “slow beauty”, dove i clienti potranno prendersi una pausa dai ritmi febbrili della modernità. Già prima dell’emergenza Covid-19 abbracciammo questo orientamento, possiamo dire con certezza di essere stati i primi sul territorio. Prendersi cura dei nostri ospiti e coccolarli con delle piccole attenzioni fa si che un’appuntamento sia anche un’occasione per rigenerarsi. La nostra filosofia è interessata al relax e al godimento del servizi, oltre che alla “professionalità empatica” che ogni giorni offriamo.”