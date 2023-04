di Marco De Martino

SALERNO – Tutti all’Arechi per caricare la Salernitana in vista del derby. Come accaduto prima delle trasferte a Roma con la Lazio ed a Verona con l’Hellas, la società granata ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione, da parte del Comune, di aprire le porte dell’Arechi per consentire ai tifosi granata di assistere all’allenamento della squadra allenata da Paulo Sousa. Un modo per far sentire il calore dei sostenitori a Dia e compagni prima di una partita sentitissima a cui però, a causa delle limitazioni imposte dall’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive, non potranno assistere. L’accesso al San Paolo-Maradona è stato infatti vietato ai salernitani che, dunque, saranno costretti a vivere i 90’ minuti del derby contro gli azzurri di Spalletti davanti alle tv. Un vero peccato se si considera che lo stadio partenopeo sarà esaurito in ogni ordine di posti vista l’ormai imminente conquista dello scudetto da parte di Osimhen e soci e che il colpo d’occhio, con la presenza dei supporters granata, sarebbe stato spettacolare. Ma tant’è. I tifosi della Salernitana dovranno accontentarsi di sostenere giovedì pomeriggio, a partire dalle ore 15, i propri beniamini provando a caricarli ed a far capire loro l’importanza del derby durante la seduta d’allenamento. La speranza è che possa esserci una coda, dopo la gara, come accaduto dopo la trasferta di Roma quando, grazie alla clamorosa vittoria per 3-1 all’Olimpico contro la Lazio dell’ex co-patron Lotito, tremila tifosi in festa attesero il rientro della squadra al Volpe per festeggiarla.

IERI LA RIPRESA Nel frattempo ieri la Salernitana ha sostenuto il primo allenamento in vista della gara di sabato prossimo contro i futuri campioni d’Italia.

In netta ripresa Giulio Maggiore il quale dovrebbe riuscire ad essere disponibile ed a rientrare così nell’elenco dei convocati. Restano fermi ai box Fazio, Crnigoj e Valencia che ne avranno ancora per qualche settimana, mentre lo staff medico sta monitorando i difensori Gyomber e Pirola, usciti affaticati dalla gara con il Sassuolo. Per entrambi non dovrebbero esserci problemi in vista della gara contro il Napoli. Paulo Sousa sta valutando le possibili contro-mosse da opporre all’undici di Luciano Spalletti.

Una di queste potrebbe essere rappresentata dal ritorno tra i titolari di Pasquale Mazzocchi. L’esterno napoletano potrebbe prendere il posto di Botheim, andando ad occupare il versante destro del centrocampo della Salernitana. Se così fosse, il duttile Kastanos potrebbe tornare a fungere da rifinitore in coppia con Candreva alle spalle di Boulaye Dia. c’è comunque ancora tempo prima del match e nelle prossime sedute Sousa, che sta anche visionando i filmati della formazione partenopea, stabilirà le tattiche e le scelte di formazione migliori in vista del derby.